  • 31°C
香港時間 : 2020727日 (一) 13:12
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】防疫措施「加辣」包括午市禁堂食 梁子超：須配合更多在家工作

社會 10:51 2020/07/27

分享：

熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

梁子超認為，若禁止午市堂食，須配合更多僱員在家工作，減少上班人流，否則有可能會出現混亂。

本港第三波新冠肺炎疫情爆發近20日，消息指行政會議今日（27日）拍板將防疫抗疫措施「加辣」，包括午市禁堂食、強制室外戴口罩但會有豁免，以及限制進入街市和超級市場的人數。醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超認為，若禁止午市堂食，須配合更多僱員在家工作，減少上班人流，否則有可能會出現混亂。

梁子超今早（27日）在一個電台節目表示，目前有不少食肆、街市的工作人員都相繼染病，顯示這些地方有機會令傳播加劇，所以隨著疫情作出限制是有需要。

他續指，如果政府有意禁止午市堂食，必須要確保措施推行後，配合更多僱員在家工作，減少上班人流，亦要有穩定的外賣供應，否則會帶來混亂、社會搶物資的情況，增加傳播風險。

至於強制戶外戴口罩措施，他又認為可給予市民一個訊息，即使是戶外空氣較流通，但有人聚集就有風險。他又強調，戴口罩並不能解決疫情，隨著病毒蔓延全球，開始出現變異更適應人類，令傳播力增加，即使在香港有9成人戴上口罩仍發生爆發，所以最重要是市民應盡量留家，才有效切斷家庭以外的傳播。

對於政府有意限制街市人數，梁子超說，有必要推行相關措施，比進入處所前量體溫措施更佳，因大部分人病發時都不會發燒，加上街市人流多，傳播風險增加，故有需要控制人數。他提醒，如果市民不留在家中，而社區感染數字不斷增加，病毒只會繼續滲入工作地點，如老人院，紀律部隊及屠房等。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：陳子謙

相關文章

【新冠肺炎】有確診者在家等候3日才送院 何栢良教同住家人4招防疫
今日 11:31
【新冠肺炎】有確診者在家等候3日才送院 何栢良教同住家人4招防疫
【新冠肺炎】消息：行會討論午市禁堂食及室外「口罩令」　最快今日公布
今日 09:04
【新冠肺炎】消息：行會討論午市禁堂食及室外「口罩令」　最快今日公布
【新冠肺炎】本港連續5日確診破百　衞生防護中心公布高危街市名單【內附名單】
今日 10:24
【新冠肺炎】本港連續5日確診破百　衞生防護中心公布高危街市名單【內附名單】
新冠肺炎疫情 梁子超 在家工作 外賣

最高瀏覽

【新冠肺炎】14歲女童確診住院隔離　洗手間內遭少年強姦友人全拍片
13:52 2020/07/26
【新冠肺炎】14歲女童確診住院隔離　洗手間內遭少年強姦友人全拍片
【新冠肺炎】消息：行會討論午市禁堂食及室外「口罩令」　最快今日公布
今日 09:04
【新冠肺炎】消息：行會討論午市禁堂食及室外「口罩令」　最快今日公布
【地鐵怪客】染髮女子在港鐵車廂小便尿液有血 專家：尿液也有機會播毒
13:07 2020/07/25
【地鐵怪客】染髮女子在港鐵車廂小便尿液有血 專家：尿液也有機會播毒