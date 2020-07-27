【皇室新書】揭哈里不滿威廉態度勢利　梅根怨凱特不與她結伴購物

▲ 皇室新書揭威廉和哈里，因為梅根而令兄弟鬧不和。

即將於8月11日出版、以英國哈里王子（Prince Harry）與老婆梅根（Meghan Markle）為主角的非授權傳記《尋找自由》（Finding Freedom: Harry & Meghan, the Making of A Modern Royal Family)，因為近日書中部份內容在英國《泰唔士報》（The Times）獨家連載內容，令哈里和梅根和英國皇室的緊張關係，再次成為話題。

該書指出，哥哥威廉曾擔心弟弟哈里和梅根兩人戀情發展速度太快，勸哈里花多點時間先了解梅根，怎料關心的言語卻令哈里認為威廉用詞勢利，看不起梅根，因此令兄弟情起變化。

▲ 《尋找自由》一書由兩位報道英皇室新聞兼曾訪問哈里王子的記者合力撰寫。但哈里和梅根表示，今次沒有參與此書的內容。（網上圖片）

《尋找自由》一書由Omid Scobie及Carolyn Durand合作撰寫，二人均為報道英國皇室新聞的資深記者，並對哈里及梅根熟悉。書中有內容提到，哈里2016年時在倫敦結識梅根，二人火速相戀，威廉在見過梅根數次後，於2017年曾勸哈里「花足夠的時間去認識這女孩（this girl）」，據悉哈里覺得威廉把梅根形容為「這女孩」，語氣勢利，流露出高傲的態度。

新書寫道︰「威廉覺得他是出於關心，但哈里認為他哥哥依然覺得他未成熟，所以感到被冒犯。」有消息人士說：「哈里很不高興，不滿哥哥竟然會這樣問。」哈里另一人友人則指：「哈里可以看穿威廉的意思，認為他很勢利。」

新書指，雖然威廉的提醒是出於善意，但哈里仍感到「憤怒」。一名友人向新書作者表示︰「哈里極度保護梅根，他明白很多人反對他們，而即使他要跟某些人保持距離，他也會盡一切所能保護她安全、不被傷害。」

▲ 《尋找自由》一書揭開哈里王子與梅根，跟哥哥威廉王子及王妃凱特的相處問題。（取自kensingtonroyal Instagram）

該書又指出，薩塞克斯公爵夫人梅根，與劍橋公爵夫人凱特（Kate Middleton)並非如外傳般關係惡劣，但由於彼此不相熟，所以相處時也曾引起尷尬。

書中舉出於2017年發生的一年小事作例。當時梅根仍是哈里女友，凱特曾跟梅根在肯辛頓宮相遇，雖然知道大家接著都會去同一條街購物，但凱特最後還是獨自駕駛其Range Rover離去，並沒有邀梅根同行。消息人士指出，此事令梅根覺得凱特沒有伸出友誼之手，協助她融入英國皇室的圈子。

隨著《尋找自由》一書未出版已引起不少討論，薩塞克斯公爵哈里和夫人梅根就澄清，二人並沒有接受此書兩位作者的訪問。哈里和梅根於3月31日已正式卸下皇室高級成員身份，現居美國洛杉磯。

記者︰胡慧雯