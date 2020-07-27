  • 33°C
香港時間 : 2020727日 (一) 16:43
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【皇室新書】揭哈里不滿威廉態度勢利　梅根怨凱特不與她結伴購物

娛樂 15:19 2020/07/27

分享：

熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

皇室新書揭威廉和哈里，因為梅根而令兄弟鬧不和。

即將於8月11日出版、以英國哈里王子（Prince Harry）與老婆梅根（Meghan Markle）為主角的非授權傳記《尋找自由》（Finding Freedom: Harry & Meghan, the Making of A Modern Royal Family)，因為近日書中部份內容在英國《泰唔士報》（The Times）獨家連載內容，令哈里和梅根和英國皇室的緊張關係，再次成為話題。

該書指出，哥哥威廉曾擔心弟弟哈里和梅根兩人戀情發展速度太快，勸哈里花多點時間先了解梅根，怎料關心的言語卻令哈里認為威廉用詞勢利，看不起梅根，因此令兄弟情起變化。

《尋找自由》一書由兩位報道英皇室新聞兼曾訪問哈里王子的記者合力撰寫。但哈里和梅根表示，今次沒有參與此書的內容。（網上圖片）

《尋找自由》一書由Omid Scobie及Carolyn Durand合作撰寫，二人均為報道英國皇室新聞的資深記者，並對哈里及梅根熟悉。書中有內容提到，哈里2016年時在倫敦結識梅根，二人火速相戀，威廉在見過梅根數次後，於2017年曾勸哈里「花足夠的時間去認識這女孩（this girl）」，據悉哈里覺得威廉把梅根形容為「這女孩」，語氣勢利，流露出高傲的態度。

新書寫道︰「威廉覺得他是出於關心，但哈里認為他哥哥依然覺得他未成熟，所以感到被冒犯。」有消息人士說：「哈里很不高興，不滿哥哥竟然會這樣問。」哈里另一人友人則指：「哈里可以看穿威廉的意思，認為他很勢利。」
新書指，雖然威廉的提醒是出於善意，但哈里仍感到「憤怒」。一名友人向新書作者表示︰「哈里極度保護梅根，他明白很多人反對他們，而即使他要跟某些人保持距離，他也會盡一切所能保護她安全、不被傷害。」

《尋找自由》一書揭開哈里王子與梅根，跟哥哥威廉王子及王妃凱特的相處問題。（取自kensingtonroyal Instagram）

該書又指出，薩塞克斯公爵夫人梅根，與劍橋公爵夫人凱特（Kate Middleton)並非如外傳般關係惡劣，但由於彼此不相熟，所以相處時也曾引起尷尬。

書中舉出於2017年發生的一年小事作例。當時梅根仍是哈里女友，凱特曾跟梅根在肯辛頓宮相遇，雖然知道大家接著都會去同一條街購物，但凱特最後還是獨自駕駛其Range Rover離去，並沒有邀梅根同行。消息人士指出，此事令梅根覺得凱特沒有伸出友誼之手，協助她融入英國皇室的圈子。

隨著《尋找自由》一書未出版已引起不少討論，薩塞克斯公爵哈里和夫人梅根就澄清，二人並沒有接受此書兩位作者的訪問。哈里和梅根於3月31日已正式卸下皇室高級成員身份，現居美國洛杉磯。

記者︰胡慧雯

相關文章

【皇室家變】哈里梅根最後皇室活動遭冷待　不准陪英女王出場與哥哥威廉零交流
18:04 2020/03/11
【皇室家變】哈里梅根最後皇室活動遭冷待　不准陪英女王出場與哥哥威廉零交流
【停課不停學】哈里王子夫婦卸下皇室高級成員身份　用英文短語解說退位一詞
17:42 2020/04/15
【停課不停學】哈里王子夫婦卸下皇室高級成員身份　用英文短語解說退位一詞
【英國皇室】哈里梅根兒子1歲生日　小王子阿奇罕有出鏡與媽媽看故事書籌款
16:18 2020/05/08
【英國皇室】哈里梅根兒子1歲生日　小王子阿奇罕有出鏡與媽媽看故事書籌款
凱特王妃 威廉王子 梅根王妃 哈里王子 皇室 英國 倫敦 記者 洛杉磯

最高瀏覽

【新冠肺炎】14歲女童確診住院隔離　洗手間內遭少年強姦友人全拍片
13:52 2020/07/26
【新冠肺炎】14歲女童確診住院隔離　洗手間內遭少年強姦友人全拍片
【新冠肺炎】消息：行會討論午市禁堂食及室外「口罩令」　最快今日公布
今日 09:04
【新冠肺炎】消息：行會討論午市禁堂食及室外「口罩令」　最快今日公布
【地鐵怪客】染髮女子在港鐵車廂小便尿液有血 專家：尿液也有機會播毒
13:07 2020/07/25
【地鐵怪客】染髮女子在港鐵車廂小便尿液有血 專家：尿液也有機會播毒