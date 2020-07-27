【何家公子】何猷啟疑搭上第三者離婚被罵　齊嬌留言護前夫：不要去攻擊

▲ 疑搭上第三者離婚仍保良好關係，齊嬌留言護何猷啟：「不要去攻擊。」

已故賭王何鴻燊三房兒子何猷啟，爆出搭上20歲新歡Alice。於昨日（7月26日），何猷啟與結婚兩年的GiGi齊嬌分別在社交網站發文宣布已離婚。

雖然有指猷啟疑出軌在先，但齊嬌仍然落力「護夫」，在留言中謂：「希望大家都不要再去攻擊任何一方。」

賭王何鴻燊於月初舉行一連三日的喪禮時，齊嬌一直以三房媳婦的身份現身，於兩個月前的「520」亦曾分享過與丈夫何猷啟的甜蜜合照「放閃」。

不過卻在日前被傳媒影到，猷啟與年僅20歲的新歡Alice到酒店短聚，而齊嬌身邊亦由猷啟換成健碩男子陪睇牙。

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▲ 二人於2018年結婚。（instagram圖片）

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猷啟齊嬌分別宣布離婚

事件爆出後不少知情人士向傳媒爆料，有傳媒影到猷啟把齊嬌和兩名女兒送到機場赴上海避風頭。

為了平息外界風波，猷啟與齊嬌二人於昨日分別在其個人instagram發聲明宣布離婚。

▲ 齊嬌發帖選以向日葵作作配圖。（取自IG）

二人均以花語「勇敢地追求自己幸福」的向日葵作配圖，並表示二人即使分開了，但強調二人仍是兩女的父母，希望留予小朋友空間。

然而文中最大的不同之處，是齊嬌表示「經過長時間考慮後，已經在數個月前決定辨理離婚手續」。

而在猷啟的版本，他則指二人「在幾個月前已經辦完離婚手續」，在離婚手續的處理上，看來他們並未有共識。

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▲ 齊嬌的IG到處都是猷啟身影。（instagram圖片）

齊嬌公開護前夫

在齊嬌發文後不久，猷啟已經立上在帖文中讚好。

雖然有大部份網民留言為齊嬌抱不平，但她仍落力「護夫」，留言回應謂：

謝謝大家的關心和支持。孩子對我來說是最最重要的，Orlando也是一個很好的人，希望大家都不要再去攻擊任何一方，世界很美好，時光很短暫。我們要珍惜當下每一刻的瞬間，不要去遷就委屈自己。過好每一天，充滿正能量。

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