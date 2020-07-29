【英國移民】90後女生移民英國由低做起　職場碰壁籲港人居英要多適應

▲ 90後英國留學生Sarah移居倫敦後由低做起，她也籲移民英國港人當要努力適應職場的改變。

英國政府早前宣布擁有英國國民（海外）護照（BNO）資格的香港人，明年即可申請特別簽證，有權於當地居留並工作。但事實上又是否能順利安居樂業呢？在英國留學的90後女生Sarah Tang，畢業於當地著名學府，理想是投身時裝界，現實中出路卻非想像中完美，不如聽她解說在英國職場及其生活點滴。

香港女生Sarah今年28歲，在港讀完中五後飛到美國繼續學業，因心儀時裝設計科，自己也比較崇尚歐洲的時裝服飾，於2012年決定轉到倫敦入讀以時裝設計聞名的London College of Fashion。畢業後她選擇留在當地工作，試過做過不同類型的公司，可惜卻未能發揮所長一展抱負。

▲ 在英國讀書後留下工作的Sarah，已在當地居住有7年左右。（相片來源：受訪者提供）

懂兩文三語有優勢

Sarah表示︰

當地搵工其實不算太難，不過要找到心目中的工作卻要點耐性。第一份工作，我用了半年時間才找到，是在一間英國背景、較小型的startup時裝公司工作，環境其實不錯，老闆很尊重員工，可以準時收工，放工後也不會再聯絡我。 但後來轉工到一間華人開設的公司就完全相反，人工低且較刻薄，希望我加班做到盡。

Sarah後來在一間著名鐘錶品牌工作，擔任製作助理，主要職責是跟中國的廠商溝通。

其實香港人在英國工作很有優勢，懂英文之外，大多醒目變通。當地很多公司也需要懂得中文的員工，除了跟供應商聯絡，也要為中國市場做推廣等，所以有很多華人也會在英國做銷售、市場推廣等，薪金不錯亦有佣金，比寫字樓更好賺，這些工種不愁沒工開。

▲ Sarah在大學修讀時裝設計，一心希望在這行業大展拳腳。（相片來源：受訪者提供）

時裝行業不吃香

Sarah一心想打入時裝行業，可是待遇卻不理想。「英國時裝界人才輩出，每年也有很多畢業生入行，競爭很大，故這行特別難搵工，而且薪金也低。我在這裏大約有3年工作經驗，人工叫價卻只有每年2萬至2.3萬英鎊（約19.7萬至22.7萬港元），除開月薪不足兩萬港元，跟其他行業比較起來相當輸蝕。」

她的未婚夫Wissen比較幸運，他在18歲由香港來英國攻讀大學及碩士，畢業於工程及商業系，現時擔任資訊管理顧問。在倫敦，IT人才渴市，很快就找到工作，而且薪水不俗。Sarah眼見自己事業發展不順利，在鐘錶公司工作1年後辭職，一邊籌備婚禮，一邊報讀網上課程自我增值，主攻網頁設計。現時主要做一些freelance工作，希望能轉換職場軌道。

▲ Sarah與Wissen本來於3月回港舉行婚禮，卻因為疫情而延期。（相片來源：受訪者提供）

從頭累積工作經驗

兩人同是居英權二代，擁有英籍兼在當地接受教育，搵工已比起一般移民容易，不過當地很多僱主見到亞洲人的履歷也會卻步。「因為他們不清楚你的簽證是否可以工作，所以在CV上一定要表明。另外因為很少公司會考慮一個從未在當地工作過的人做文職，所以不要介意一到埗要做侍應、售貨員等工作，賺取經驗後才去尋找理想中的職業，也是一個很好的踏腳石。」

Sarah年紀輕輕加上一副亞洲人面孔，會否被看不起？她說：「我不覺得有歧視問題，不過當地人對英文要求高是真的，如果你一開口已說得不好，會留下不好的印象。同事們之間着重社交，要懂得跟他們『埋堆』，可能放工後一起去酒吧談天作樂，才能結交朋友。但始終英文不是母語及文化差異，有時也有話題不合的情況，最重要是有誠意溝通。」

▲ （相片來源：受訪者提供）

690萬買入千呎單位

雖然事業發展非一帆風順，幸而Sarah獲家人支持，為她在英國置業，因此生活也不算太艱難。她居於倫敦東南部Zone 4的Woolwich，離市中心約45分鐘車程。這兒屬重新規劃的市鎮，既有新開的地鐵綫 Elizabeth Line直達，亦有不少基建及樓盤相繼落成。

Sarah現時住的新樓，為1,100呎的3房單位，位於高層兼有露台對着河景，環境開揚舒適。家人於3至4年前購入，當時樓價約為70萬鎊（約690萬港元）。「在香港這個價錢一定買不到這樣大，這區也有不少亞洲人居住，升值潛力相當高，在投資角度來說相當不錯。」

▲ 她的居所設有露台，飽覽整個城市美景。（相片來源：受訪者提供）

生活開支不便宜

在英國居住，其他日常生活開支也較香港高昂。最貴的算是交通，不過有些公司會資助上班交通費用。而平時出入，Sarah則會購買200鎊（約1,973港元）的月票，可以在指定範圍無限次乘搭公共交通工具。不論供樓及租樓也要付市政稅，費用視乎地區，Sarah要付大約150鎊（約1,480港元），上網、水電煤合共大約每月300鎊（約2,960港元），兩人花在三餐的伙食費大約也是每月300鎊左右。

在英國工作，人工的20%至50%會被扣除作入息稅，當地設有全民國民保健制度，英國居民可享用免費醫療。Wissen曾試過在英國進行手術，在公立醫院住院兩星期，費用全免，因此只有少數有錢人會選擇看私家醫生。

▲ Sarah始終對時裝有濃厚興趣，在YouTube開設頻道分享日常穿搭。（相片來源：受訪者提供）

緩慢步伐陰沉天氣要適應

很多香港人嚮往移民英國，Sarah認為有優點必有缺點。

老實說生活當然不及香港多姿多采，這兒娛樂較簡單，不過有很多博物館，又可以到郊外甚至出國旅遊。 不過當然也有缺點，香港人之間做事會為大家着想及方便，但英國人不會這樣做。這兒的工作效率很低，所有程序也很慢甚至會延遲，要慢慢習慣步調。

近期很多朋友詢問她有關英國的事，家人也正在考慮是否移民英國。Sarah建議：「不用急於買樓移民，可以先來租樓小住試試，看看是否適應。始終英國的生活文化很不同，簡單如經常陰天下雨的天氣會令人很抑鬱，人在異鄉也不時感覺孤單。香港人在英國有一個community，也有很多Facebook群組，可以認識朋友一起過渡。」

撰文︰張頌婷