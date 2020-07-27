【隔離生活】沙田區議員入住竹篙灣隔離營 9大Q&A解答入營前準備及細節

▲ 沙田區議員入住竹篙灣隔離營 ，9大Q&A解答入營前準備及細節。

本港爆發第三波新冠肺炎疫情，竹篙灣檢疫中心已啓用，沙田區議員陳運通因曾與確診居民接觸，故被送入檢疫中心，他在網上分享入住竹篙灣隔離營的9大Q&A，包括解答入營前準備及細節，方便有需要人士做好準備。

正在竹篙灣檢疫中心隔離的沙田區議員陳運通昨（26日）在其facebook專頁發帖，分享入住竹篙灣隔離營的9大Q&A。

1.為何要入隔離營？

接受隔離人士主要是密切接觸者，包括家人、曾同枱食飯的人、某類高危群組等。衛生署經風險評估後，會事先致電通知認為有需要隔離的人士。

2. 如收到通知需要準備甚麼？

收到通知就要收拾東西，14日要用的甚麼物品要想清除，中心沒有洗衣機，但可以洗衣服，有洗衣粉提供，但只有個小盤用。建議叫人幫忙去深水埗買張1個月無限數據卡，68元，營裡無wifi。手機、充電器、手提電腦有就帶，否則聯絡不到職員。男人可帶剃鬚工具，裡面提供的質量不太好。另外要帶消毒濕紙巾，主要抹探熱針用。

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3. 入住多久？

如收到通知，不會立即入營，通常會有1至2日時間準備。入去多久，不一定足14日，由你最後接觸患者日計起14日，如你1月1日接觸，1月7日入營，如果入營其間驗2次都呈陰性，1月14日可以走，當然最終都要看防疫中心指示。

4.如何接送？

入營前6小時，衛生署有專人預先以電話通知；距離到達時間1小時前會再通知一次；抵達後會派人「full gear（穿全副防護裝備）上門接你走」，再駕坐16座旅遊巴入營。

5.抵達後安排？

抵埗後，衛生署人員會於車上核對資料及安排房號，然後就會帶入房，入房後需檢查房內有否以下物品，並詢問何時會派「樽」檢驗，更謂「唔問佢哋真係會漏畀」：

1張餐單

1份入營指示

1個AMS物資包，用作每日量體温之用

6.房內環境如何？

房內有冷氣，其他沒特別，床也算幾好睡，枕頭極薄，床單被鋪全新，如擔心衛生問題，可去買一次性的床單套裝。有熱水爐、碗筷、電視、布衣櫃，但不能洗衣服，不能出門，望出窗外都是貨櫃屋。

7. 如何和職員聯絡？

陳運通指，入營後會得到2個電話號碼，即聯絡員及醫護人員。有任何需求或查詢，可用WhatsApp與聯絡員表達，例如可要求對方提供物資，有餅、杯麵、剃鬚刀、水、廁紙等用品。醫護電話則可於身體不適時求助。

陳運通强調，「唔好當聯絡員係黃大仙」，聯絡員只能提供有限物品，不能要求他們代帶東西入營。

8. 膳食安排如何？

入營後2小時內需把餐單填妥，拍照後用WhatsApp發送給聯絡員。入營後的首2日全部是A餐，由第3日開始才會按照所填的餐單提供膳食，而食物皆較清淡，如有需要可要求聯絡員提供餅及杯麵。

9. 入營後有甚麼事可做？

每日的早上8時及下午4時，都要用「AMS物資包」為自己量度體温，假如體溫超過37攝氏度或有其他病徵，都要向醫護報告。

此外，醫護會於你入營後的第2日派發檢疫瓶，讓你翌日早上把痰（鼻水倒流的分泌物）吐入瓶內，之後會有人拿去作檢驗，假如2次檢驗結果均屬陰性就可離開，

平時就睇電視，做吓伸展運動，望吓窗，玩手機，有電腦玩電腦。當自己宅14日。

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責任編輯：羅嘉欣