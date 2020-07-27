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【日本疫情】日本紅燈區爆感染群組　36人疑親吻酒吧小姐上身後確診

健康 12:02 2020/07/27

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日本紅燈區爆感染群組。

全球新冠肺炎疫情持續，日本札幌的紅燈區爆發感染群組。一名性工作者上身懷疑被感染者親吻過，導致後來親吻私密位置的人士「中招」，至今最少36人確診，且7至8成患者均為30歲以下。

綜合日媒報道，是次紅燈區爆發感染群組是來自一種稱為「おっぱいパブ」的性工作場所，特色是讓客人觸碰工作人員上身，包括親吻私密位置。

截至25日，最少36人受感染，且有7至8成患者為30歲以下的年輕人，涉及16間店舖。北海道政府憂慮，札幌市的感染人數會因事件激增，且確診者多數為年輕人，行動力高，不排除令疫情急速擴散及傳染家中長者。

據了解，「おっぱいパブ」的性工作場所提供特別服務，讓客人觸碰工作人員胸部，包括親吻私密位置。故懷疑有工作人員被感染人士親吻過私密位置，令其後光顧的客人都受到感染。工作人員每小時可接待30至40名客人，2星期內可接觸近600名客人。

有相關人士則解釋，工作人員不可頻繁用酒精消毒上身私密部位，因為酒精會令私密位置變乾，對皮膚亦會造成強烈刺激，可致破皮出血。不過事發後，有紅燈區店舖就貼出「全店乳頭徹底消毒」的公告。

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責任編輯：羅嘉欣

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