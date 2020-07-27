【新冠肺炎】外賣豬肚湯驚見原隻蝙蝠　男子一家飲足3日急做病毒檢測

▲ 外賣豬肚湯驚見原隻蝙蝠，男子一家飲足3日急做病毒檢測。

自新冠肺炎疫情爆發以來，病毒來源一直備受關注，曾有指蝙蝠可能是病毒宿主，令不少人聞之色變。近日有內地市民在食店購入一煲豬肚湯，喝到第三天時，竟發現湯內有一隻完整蝙蝠，且頭部、耳朵、身體及翅膀都清晰可見，嚇得全家人立即到醫院進行病毒檢測。

據內地媒體報道，湖北武漢市一名陳姓男子表示，其祖母早前在家附近的食店購入了一煲肚片湯（即豬肚湯），最初只有陳男父親喝，後來其他家人陸續都舀來喝，惟某次陳男把湯翻熱時，竟在湯內發現一隻蝙蝠，頭、耳朵、毛髮均完整無缺。陳男全家人嚇得趕到醫院進行核酸檢測，所幸結果均呈陰性。

事後，陳男帶同豬肚湯向食店反映，食店老闆表示自己只是分銷商，產品是從新洲汪集市場的一個生產商入貨。記者前往當地採訪，生產商老闆稱，豬肚湯一般要熬煮3至4小時，若蝙蝠是在店內飛入湯煲，應該早已熬爛，質疑是客人食用後，未有即時存放，蝙蝠誤飛入湯中。不過，生產商表示願意賠償並負擔陳先生一家病毒檢測的費用，合共2,000元人民幣（即港幣約2,200元）。

不過，陳男一家反駁，每次吃完都會用膠袋裝好，封口放入冰箱，故蝙蝠不可能自己飛入雪櫃。新洲區汪集市場監管所的工作人員指，部門接獲投訴後，已即時檢查店舖衞生、生產環節等，並無發現問題，但由於事件發生時間跨度較長，蝙蝠來源暫未能確定查清。

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責任編輯：羅家欣