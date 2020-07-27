【食肆寒冬】經營牛肉麵店疫情下虧蝕200萬 何超蓮忍痛結束旺角雅蘭分店

▲ 何超蓮忍痛結束旺角牛肉麵分店。

新冠肺炎第三波疫情爆發，早前政府再推限聚令禁止晚上堂食，令坊間食肆經營面對更大挑戰。賭王千金何超蓮18年創業引入台灣玖五牛肉麵於港島開店，今年2月再於旺角雅蘭中心開分店，惟近日疫情加上限聚令衝擊，加上雅蘭中心先後出現確診者，致人流大減，超蓮坦承生意大受影響，今日她忍毒結束雅蘭分店。

因早前旺角雅蘭中心稻香酒樓先後出現確診者，之後雅蘭內多個樓層的食肆都人流大減，當中何超蓮在該中心2樓開設的玖五牛肉麵分店亦受不少考驗。

▲ 何超蓮兩年內先後開了兩間牛肉麵店。（經濟日報圖片）

超蓮曾向傳媒表示雖然店內緊守消毒和防疫安排，不擔心衛生情況，但無奈生意仍受不少衝擊，加上現時禁止晚上堂食，其店子分主力賣湯麵，難主力做外賣，故都要刻苦經營，有時一晚只能做千多元生意。

▲ 超蓮坦承牛肉麵疫情下經營困難。（經濟日報圖片）

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另外，在銅鑼灣的店子也要艱苦經營，幸而其業主肯減租，故相信仍可捱下去，她亦坦承近半年牛肉麵店已虧蝕200萬元，不過她和股東堅持不裁員，希望度過難關。

可是，今日超蓮在社交平台無奈公布，因經營艱難，決定要結束旺角分店。

▲ 超蓮在社交平台公布結束旺角分店。（取自IG）

她寫道：「經過連日的深思熟慮，終於跟股東達成共識而作出沉痛決定，我們旺角雅蘭二店要先跟大家說聲再見。

超蓮指：「抗疫期間，我們秉承對食物品質和味道的堅持，每天保持正能量跟大家一起加油、打拼。

「面對疫情沖擊，相信我跟其他餐飲同業都面對著相同難關，嘗試不同飲食優惠推廣卻抵擋不住人流頓減和高昂租金，最後就是每個月都入不敷支，關閉旺角店就是此刻無可奈何的選擇。 眼見疫情越趨嚴峻，股東也只好建議先暫別再重新調整出發，確實深切體會創業容易守業難的道理。」

▲ 銅鑼灣店開張時，何猷啟亦曾親來撐場。（取自IG）

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超蓮又特別要感謝玖伍每一位努力的夥伴：「就是有你們作堅強的後盾，我們才可以攜手走到現在。我絕對相信這只是我與我的團隊們短暫的分離，現在分離就是待走更遠的路。靜盼疫情過去🌈， 我們會再整裝待發，尋找新的店面，呈現更美好的玖伍。」

超蓮表示銅鑼灣店會繼續經營，並提醒大家不要鬆懈，勤洗手，保持樂觀正能量，終會衝過困境迎來新一頁。