【新冠肺炎】有確診者在家等候3日才送院 何栢良教同住家人4招防疫

▲ 何栢良籲市民應在個人層面上做好防疫。

本港新冠肺炎疫情正爆發第三波，港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（27日）於電台《千禧年代》節目表示有確診人士未能即時入院，情況不理想，相關的緊密接觸者亦不應再上班。他又籲市民應在個人層面上做好防疫，因政府的檢測未必有預期般快。

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針對不少確診者未能即時入院，除確診者未能即時用藥外，亦會在同一個家居環境下增加傳給家人的風險。若有同住家人確診，所有人在家中亦需要戴口罩，洗手間亦需要加強消毒，需要分開食飯，但稱此亦只是權宜之計。同時，緊密接觸者不應再上班。

提到港府正打算為整個慈正邨的居民作檢測，他認為其優先次序應該排後，而有病徵的高危人士需要先做檢測，其次是初步確診或確診人士的緊密接觸者。何栢良續指市民應自行做好防疫措施，又盼政府可以更果斷落實有關措施。

他認為慈雲山地區確診個案甚多是基於當地有食肆出現餐飲群組，或街市引發群組所致，認為防疫措施應該推及到個人層面，在個人細節上加強預防。即使政府檢測未到預期般快，個人方面也可以有效預防。

何栢良續指若濕街市等可以強制要求戴口罩的話，成效會更加大，認為公務員體系內其他的政策局，應在抗疫上提供更多的行政支援。

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此外，何栢良說港府將收緊豁免人士檢測安排，為正確的方向，但始於有一部分船員仍需要在港上落貨，形容始終仍有「一條尾巴」，若設「安全通道」會更安全，不讓船員進入社區。

何栢良又表示，自從本月第二個星期起，已要求從高危地方抵港的船員，在上機前48小時取得認可的陰性病毒檢測結果，惟但很多船員抵港後檢測時呈陽性。他質疑一些船員陰性檢測結果可能有造假成分，讓船員蒙混過關，促當局應引入罰則，方能對船公司有阻嚇力。

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責任編輯：郭家穎