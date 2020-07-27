【無辜女嬰】初生女嬰連臍帶胎盤被棄街頭　滿身污垢發臭耳朵爬滿蛆蟲

▲ 內地一名初生女嬰連臍帶胎盤被遺棄街頭，滿身污垢，耳朵全是蛆蟲。

狠心父母竟將可愛的初生女嬰遺棄在街頭！中國江西省一名剛出生不久的女嬰於本月25日被遺棄街頭，被清潔工人發現時未剪臍帶胎盤，滿身污垢發臭，護士為她清理時，驚見耳朵爬滿蛆蟲，非常痛心。

綜合內地媒體報道，江西省兒童醫院李輝兵醫生表示，清潔工人於本月24日晚上在荒蕪的草地上聽見貓叫聲，初時沒有在意，而在25日早上便發現一名被遺棄的女嬰，立刻將女嬰送院救治。

護士心痛女嬰被遺棄

李醫生指，女嬰被送往醫院時仍連著胎盤，沒有剪臍帶，一身泥土污垢，被樹葉包裹著。而負責照顧女嬰的護士表示，女嬰身上非常骯髒，身體發臭，幫她洗澡時發現女嬰耳朵內爬滿蛆蟲，說著就痛哭起來，

很心痛…不知爸媽為何拋棄她？

醫生表示，女嬰的生命力頑強，但哭聲較小、反應較差，經治療後，目前女嬰的呼吸、心跳等生命體徵平穩，被送到福利院，而警察正在尋找嬰兒父母。

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責任編輯：王俊賢