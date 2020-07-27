【隔離心聲】駿洋邨完成隔離回家飽受白眼　街坊避同𨋢打招呼即掉頭走

▲ 一名完成14天隔離的人士，分享離開火炭駿洋邨檢疫中心後，飽受街坊街里白眼和評頭品足。

新冠肺炎爆發第三波疫情，確診人數持續增加，被列為緊密接觸者的人士需進行檢測及隔離。最近一名完成14天隔離的人士，在網上分享，離開火炭駿洋邨檢疫中心後，飽受街坊街里白眼和評頭品足，同層住戶避開與自己同一部升降機外，家人向街坊打招呼，對方也會立即轉身走，令她相當難受，發文吐露心聲。

一名網民昨日在Facebook群組發帖，表明自己是一位曾經被列為密切接觸者，需要被送往駿洋邨隔離營的人士。她留意到許多人都很關注新型病毒資訊，害怕被傳染，亦認為有些人會因恐懼而作出非理性行為，例如探究被隔離人士、初步確診人士及確診人士的住址及身份。

街坊避同𨋢打招呼即掉頭走

她續指，在14天隔離期間，她指自己起初以淚洗面，害怕受感染或連累家人。但直到完成隔離，以為可鬆一口氣，她才發現是惡夢的開始：

各位街坊街里個個對我哋評頭品足，又話隔離14天不夠、又話潛伏期可以好耐。返工搭lift（升降機），明明已經開咗鐵閘、一隻腳已經踏出家門，都即刻閂返門入屋，一係就落下一層搭lift。媽媽去買餸，跟街坊打個招呼、說個早晨，人哋都即刻掉頭走。

街坊會評頭品足，避開與他們接觸，令她相當難受，自覺不應受歧視。

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責任編輯：羅嘉欣