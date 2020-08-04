【癌症年輕化】歷26次化療電療戰勝淋巴癌 90後少女告別工作狂：生活開心就夠

▲ 患上淋巴癌後，令青青感悟，即使賺到好多錢，到頭來又躺在醫院，其實沒意思。

去年年初，24歲的青青持續低燒、敏感起疹，晚上睡覺會全身出冷汗。部分徵狀跟感冒類似，她從未想過自己會患上大病，但原來這些都是淋巴癌的警號。

青青於旅行社工作，要24小時on call，她原以為病跟工作壓力有關。「我工時較長，朝早10時多回到公司，有時要加班至晚上11點。是否休息不足易病呢？」

後頸現氣泡狀淋巴結 臉部有2、3cm腫塊

徵狀持續，雙手曬一曬就會起紅疹，低燒情況服多少藥都無好轉。青青指自己每晚只能睡4小時，翌日又繼續工作，精神好差。「好辛苦又好驚，到底發生甚麼事？不化妝的話塊臉青白色，完全無精神。」

3個月後，青青洗澡時發現後頸有一兩粒可移動的淋巴腫塊，初初不以為然。她以為只是淋巴塞，更試過按摩。

自己會按、推下它，它會走位但推不掉。有時在後頸，另一日又上到髮際綫。

其後走到上臉部，變成2、3厘米的腫塊，非常明顯。

左右臉不對稱，左邊頸部全腫起來，腫到上臉的時侯好痛。其實做按摩反而會加速發現病症，因為淋巴走勻全身。

▲ 青青指淋巴結好像氣泡般，摸它都不痛。（被訪者提供）

輾轉求診盼知病況 全房得一個後生女

其後向家庭醫生求診，抽血再照肺，也服抗生素看能否消腫。等待報告結果的兩星期間，青青仍不覺是大病徵兆。

兩星期後報告出爐，看到蓋了兩個「Urgent」印，當下才嚇到哭。結果顯示她白血球過高，血液發炎指數超出近4倍，更有貧血徵狀。「看X光片，肺部有個網球般大的瘤。醫生說有兩個結果，要不肺結核，要不是淋巴瘤。那時好震驚，不知道甚麼是淋巴瘤。」

家人知道青青的病情後，立即帶她到急症室。雖然報告嚴重又有轉介信，但苦等13小時仍無法入院。途中青青到過私家醫院求醫，又因有肺結核風險而再被緊急轉介到另一間公立醫院，輾轉才被送上病房。

青青本屬內科，但醫院無位，最後要入老人內科。全間房都是86歲以上的病人，只得她一個後生女。

腫瘤半個月急速增大 左上半身全是淋巴結

青青住院13日，每日按時休息、逃離壓力，她笑指感覺像避世。可惜接下來的，卻是一個個檢查和壞消息，她最終確診淋巴瘤。

我整個左上半身，由肺開始到手臂、頸位都是一個個淋巴結塞住，故我體重在短時間內不斷上升，但進食份量就愈來愈少。

▲ 病情嚴重，但又要排做手術。幸運地攝到個期，在頸部開了一刀，拿組織去化驗。（被訪者提供）

化驗結果要再等半個月，青青留家休養期間，病情愈來愈嚴重，臉部的腫塊已達手掌般大，連呼吸都會刺痛。「行個圈都有困難，會喘氣。好像一個婆婆般，動又動不了，無精神又臉青青。每日發燒至38度多，也因為免疫系統差，頸部傷口半個月才勉強埋口。」

最後確診何杰金氏淋巴癌2B期，肺部腫瘤更急增至約9厘米。醫生建議盡快開始做化療，更要立即檢查腹部、抽骨髓，看看癌細胞有否擴散。

化療電療雙管齊下 堅持有體力就出去玩

幸而只有頸、肺受影響，胰臟位置也有少許。前後需做8次化療、18次電療，青青憶述首針化療後全身乏力，但沒想像中般辛苦，兩三日後便出院。「會口腔潰爛，但時刻保持口腔清潔、漱口即可。如廁時因排出化療藥，都會覺得痛。會比較疲累，一直睡覺，不停出冷汗。」

化療後特別想嘔，幸而醫生處方強效止嘔藥，雖然副作用會使中樞神經麻痺、手、腳趾沒甚麼感覺，但活動能力無任何影響。「不吐就能吃東西，身體又承受到，就當沒事。」

▲ 化療最辛苦的是「打豆」，因青青的血管天生較幼，化療後血管又收縮，試過打了7針都不成功，手臂呈紫黑色的瘀塊。（被訪者提供）

其他副作用如脫髮、心情低落、味覺及嗅覺錯亂都有出現，聞到肉味會覺得像腐爛了般。青青仍積極面對，頭4次化療間更會出街玩。

我會計那15日，中間偷幾日戴口罩出街玩。掉髮就戴帽蓋住，沒人知我患病。我那時還堅持去跑步、做Gym。 別斷絕自己的社交，留在家會胡思亂想，身體就愈來愈差，愈沉溺在難過的情緒和想像，就會在醫院出不來。

打完化療針的頭幾日要戒口、吃得清淡，但通常去到第12、3日，就可以「偷雞」放鬆下。「我沒有太戒口，不斷吃自己想吃的。我會叫麥當勞，因為沒胃口時只想到它，難道不吃嗎？」要視乎自己的身體情況，但心態也很重要。

青青補充：「有人說吃甚麼會致癌，我現在都已經患癌啦！能吃甚麼就吃吧，都已在治療當中，最毒的是化療藥吧，我看得好開。」

▲ 電療要電頸部，副作用為沒有口水、口乾口臭，連吞口水都痛。青青那時只好吃粥，每星期瘦一至兩公斤。（被訪者提供）

不再執着 學會自愛

奮戰一年，青青今年7月收到報告，體內的癌細胞已全清、血報告正常，終於康復。

回望過去，青青指以前因不懂自愛，生活得毫不快樂。去旅行也會工作，即使放假也不停下來。

那時的自己其實為了甚麼？連一個開心的笑容也沒有。反而有一次，化療間媽媽幫我剪短髮，我望住塊鏡笑了出來。因為這件好小、好蠢的事而開心，我終於知道自己身體差的原因。能在家庭、工作中的壓力解脫，是化療給我的轉捩點。

以前強勢的姊姊，家中大小事都交由青青決定，以她為中心。在職場上，她追求名利、地位，是個完美主義者，做人「唔衰得」。但病發後，就由女強人變病人，要倚賴他人。

起初會覺得點解要病、自己好弱。從小到大都是我照顧人，以前更覺得家人做不了甚麼，他們沒了我不行。 因為病發，發現從來所有事都是自己攬上身，患病後迫住放手，大家各自的家庭角色就歸位。每個家人都好照顧、好關心、好愛我，原來被愛的感覺是這樣的，好幸福。

▲ 化療會影響生育，醫生曾問青青會否雪藏卵子。惟需再等一兩個月，當時的病情不能再拖，為保命就先做化療。（被訪者提供）

不再只着眼於事業、地位，更重要的，是每日快樂與否。她說：「為甚麼前半生要這麼辛苦，去換後半生舒舒服服？即使賺到好多錢，到頭來又躺在醫院，其實沒意思。」

青青指康復後好忙，她會做Gym、瑜伽、玩Board game，和朋友吃飯，每日都問自己開不開心。「做甚麼也好，開心就夠。是但啦，有咩緊要得過條命仔？」

她更開設Facebook專頁「優雅的小小人生遇上淋巴癌」，分享病歷、連結病友，盼提供資訊，讓大眾察覺病徵。「大家一起奮戰，紓緩壓力。」

記者：吳霆俊