【好姐姐系列】曾遭前僱主虐打暴瘦　新僱主感恩外傭轉工後1湊3愛錫孩子

▲ 僱主讚揚外僱一湊三很有耐心，也愛錫小孩。

新冠肺炎疫情下，外傭供不應求，好姐姐更是萬中無一。有僱主媽媽近日就在社交媒體讚揚家中印尼姐姐，不但1人湊3個，不玩手機專心湊孩子，疫情下更自願補錢不放假，留家避疫。

有3孩僱主媽媽在facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發文，表揚家中的印傭。她表示，姐姐工作了9個月，懂得講英文，性格斯文，亦很有耐性湊小朋友，疫情下更願意不放假，補錢不外出。

最重要佢真係唔玩手機，除非小朋友瞓覺。

曾遭前僱主虐打

僱主又指，記得聘用姐姐之前，姐姐在馬鞍山另一名僱主家工作，主要湊2名小朋友，然而女僱主卻打她，她有拍照取證，

當時睇到佢瘦到真係好可憐，得25歲好細個，隻手做到好殘。

在見工時，姐姐表明願意湊3個，也願意不放星期日，或補錢不放假，更即時簽約，令僱主媽媽很感恩。

帖文獲得近3000人讚好，不少網民都恭喜僱主，又表示「要珍惜眼前人」、「請到一個好姐姐，猶如中了六合彩一樣。」

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責任編輯︰王明芳