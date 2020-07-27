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【城中熱話】林作話穿西裝要打破常規　西裝達人教你如何真正break the rules

休閒 16:20 2020/07/27

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

之前林作的西裝論惹來城中熱議，這次就請來西裝達人點評幾句。

早前林作的西裝論惹來不少負評，最終他在facebook以「know the rules then you can break the rules」解圍。最近他又公告天下準備為西裝鑄書立說撰寫巨獻，不過話說回頭，西裝配搭就人人都可以break，但break得好不好看又是另一回事，倒不如找來西裝達人Patrick教大家怎樣break the rules來得更是實際。

林作以know the rules then you can break the rules回應大家對他穿西裝的看法。（圖片：林作fb）

認識Patrick的人，都會懂得這位西裝達人幾乎每天都以西裝為伴，他先後當上Paul Smith和Brooks Brothers的General Manager，更甚的是當年Lane Crawford的西裝部得以強大，這位前Division Merchandising Manager實在絕對功不可沒。

當年Lane Crawford強勢的西裝部，是Patrick和同事們努力合作的成果。（攝影：湯炳強）

les的人版，例如他穿Hermes西裝配一件看似是「利工民」底衫的上衣。（圖片：梁朝偉ig）

眼見林作的西裝論成為近日的熱門話題，Partrick對於他選擇上Brioni的西裝亦稱讚有嘉，他說：

首先我們要了解男人穿西裝的最終目的就是遮掩身體上的短處，一件剪裁好的西裝可以令男人肩膊筆挺、有腰、有胸，亦即是大家所說將男人著得靚仔起來。

林作揀選Brioni很聰明，知道自己要建立獨特形象，揀選第一個為James Bond電影提供的西裝品牌，塑造有一個果斷和勇敢形象。其實購買一件名牌西裝除了貪其獨一無二的剪裁外，更重要的是令到穿者有confident（信心），好明顯他穿上後自信心出現爆棚是一件好事。

其次我看過他的相片，例如他穿條子tee配西裝等，甚至終日穿紅襪子都沒有太大問題，或許他有中國人傳統的迷信，穿紅襪子會「旺」他也說不定。

穿條子tee一樣可以配孖襟Dior Men西裝，當然Wyman在配色上落足心機。（圖片：Wyman ig）

著西裝穿花襪子當然冇問題。（圖片：梁朝偉ig）

打破常規基本上要留意面料厚薄

Patrick繼續說：

其實穿西裝要break the rules沒有對與錯之分，但總有人以為背著這詞彙就可以自把自為、畢竟西裝背後總有一些潛台詞規則叫人好看。例如你穿上一身纖薄的棉麻西裝配薄薄的平底鞋，那麼西裝內就不可穿chunky knit和一對很厚的坑紋襪子。

此外，大家在Brioni的廣告中見到Brad Pitt穿上西裝後捲起袖子穿著，令大家以為穿西裝可以捲袖就大錯特錯，因為他穿上的是適合夏天穿著的seersucker面料西裝，如果wool面料的西裝就適得其反，這些rules是牢不可破的。

穿孖襟西裝配camp collar西裝。（圖片：梁朝偉ig）

西裝與人的內涵要成正比

不過，我認為有一點很重要的是西裝是一種講求內涵和低調的服裝，精妙的剪裁和細節位都不會處處張揚，只有穿上後自己才會感受得到，所以穿者要抱著humble（謙卑）的心，內涵和西裝要成正比，相輔相成，才可以帶出西裝那一份獨特的味道。

記者：何偉雄

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