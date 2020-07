【城中熱話】林作話穿西裝要打破常規　西裝達人教你如何真正break the rules

▲ 之前林作的西裝論惹來城中熱議,這次就請來西裝達人點評幾句。

早前林作的西裝論惹來不少負評,最終他在facebook以「know the rules then you can break the rules」解圍。最近他又公告天下準備為西裝鑄書立說撰寫巨獻,不過話說回頭,西裝配搭就人人都可以break,但break得好不好看又是另一回事,倒不如找來西裝達人Patrick教大家怎樣break the rules來得更是實際。

▲ 林作以know the rules then you can break the rules回應大家對他穿西裝的看法。(圖片:林作fb)

認識Patrick的人,都會懂得這位西裝達人幾乎每天都以西裝為伴,他先後當上Paul Smith和Brooks Brothers的General Manager,更甚的是當年Lane Crawford的西裝部得以強大,這位前Division Merchandising Manager實在絕對功不可沒。

▲ 當年Lane Crawford強勢的西裝部,是Patrick和同事們努力合作的成果。(攝影:湯炳強)

▲ les的人版,例如他穿Hermes西裝配一件看似是「利工民」底衫的上衣。(圖片:梁朝偉ig)

眼見林作的西裝論成為近日的熱門話題,Partrick對於他選擇上Brioni的西裝亦稱讚有嘉,他說:

首先我們要了解男人穿西裝的最終目的就是遮掩身體上的短處,一件剪裁好的西裝可以令男人肩膊筆挺、有腰、有胸,亦即是大家所說將男人著得靚仔起來。 林作揀選Brioni很聰明,知道自己要建立獨特形象,揀選第一個為James Bond電影提供的西裝品牌,塑造有一個果斷和勇敢形象。其實購買一件名牌西裝除了貪其獨一無二的剪裁外,更重要的是令到穿者有confident(信心),好明顯他穿上後自信心出現爆棚是一件好事。 其次我看過他的相片,例如他穿條子tee配西裝等,甚至終日穿紅襪子都沒有太大問題,或許他有中國人傳統的迷信,穿紅襪子會「旺」他也說不定。

▲ 穿條子tee一樣可以配孖襟Dior Men西裝,當然Wyman在配色上落足心機。(圖片:Wyman ig)

▲ 著西裝穿花襪子當然冇問題。(圖片:梁朝偉ig)

打破常規基本上要留意面料厚薄

Patrick繼續說:

其實穿西裝要break the rules沒有對與錯之分,但總有人以為背著這詞彙就可以自把自為、畢竟西裝背後總有一些潛台詞規則叫人好看。例如你穿上一身纖薄的棉麻西裝配薄薄的平底鞋,那麼西裝內就不可穿chunky knit和一對很厚的坑紋襪子。 此外,大家在Brioni的廣告中見到Brad Pitt穿上西裝後捲起袖子穿著,令大家以為穿西裝可以捲袖就大錯特錯,因為他穿上的是適合夏天穿著的seersucker面料西裝,如果wool面料的西裝就適得其反,這些rules是牢不可破的。

▲ 穿孖襟西裝配camp collar西裝。(圖片:梁朝偉ig)

西裝與人的內涵要成正比

不過,我認為有一點很重要的是西裝是一種講求內涵和低調的服裝,精妙的剪裁和細節位都不會處處張揚,只有穿上後自己才會感受得到,所以穿者要抱著humble(謙卑)的心,內涵和西裝要成正比,相輔相成,才可以帶出西裝那一份獨特的味道。

記者:何偉雄