【新冠肺炎】22間普通科門診今日起免費派發樣本瓶　每診所每日將派發110個樣本包【附名單地址】

▲ 22間普通科門診今日起免費派發樣本收集瓶。

本港新冠肺炎疫情正爆發第三波，本港連續5日確診破百，由於現時社區可能比較多隱性患者，及早識別隱形感染個案，減低社區傳播的風險，政府今日（27日）起為較高感染風險及輕微不適的市民，提供免費新冠病毒病檢測服務。市民可前往醫管局指定的22間普通門診診所取樣本瓶，並在指定時間內提交，化驗樣本會交由本地認可的化驗室進行。

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22間診所將於星期一至五（公眾假期除外），早上7時半至8時半在診所門外的指定地點，由職員向市民派發樣本收集包，內有樣本收集瓶、樣本瓶包裝袋、深喉唾液樣本採集指引等。發言人指出每間診所每日將派發110包樣本收集包，每位市民限取一包，派完即止。市民須在三個工作天內採集深喉唾液樣本，並填妥化驗所需的資料，妥善包裹後把它們交回診所，22間門診診所將於星期一至六，早上10時至11時在診所門外指定地點收集樣本瓶。



若有化驗樣本對病毒病呈陽性反應，有關結果會根據既定機制呈報衞生防護中心作覆檢核實，及通知有關市民盡快安排入住公立醫院接受隔離。若市民在遞交樣本後三個工作天內沒有接獲通知，即表示測試結果為陰性。

醫院管理局普通科門診診所樣本瓶派發點及樣本收集點：

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當局發言人亦呼籲在疫情期間，應避免不必要的聚集。為加強防疫及保障市民，到診所領取樣本包或遞交樣本的市民應自行帶備口罩及戴上，並時刻保持社交距離。若診所出現過多群眾聚集的情況，該診所職員會勸喻於排隊位置較後的市民離開，並在其他日子或診所領取樣本收集包，請市民諒解及配合安排。

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責任編輯：郭家穎