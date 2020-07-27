中藥藥劑師渴市 THEi開辦中藥藥劑學學士課程培訓人才

在中醫藥行業裏，除了中醫師外，負責執行藥事法規工作、監督藥品生產、中藥採購及品質監控的中藥師及中藥從業員，同樣擔任着舉足輕重的角色。隨着政府去年啟動5億元中醫藥發展基金，加上本港首家中醫院預計於2024年分階段投入服務，預期行業人才需求將會進一步提高。香港高等教育科技學院（THEi）去年開辦全新的「中藥藥劑學（榮譽）理學士」課程，除了教授傳統中醫藥理論及科學知識，亦着重中藥專業的技術實踐，正好為業界提供適切的應用型人才。

政府一直推動本地中醫藥改革及發展，並於2003年推出中藥規管措施，以保障市民用藥安全。至今市場上仍有5千多款過渡性中成藥尚未完成註冊，大多數中成藥製造廠仍未升級至GMP規格的生產規範，THEi中藥藥劑學（榮譽）理學士課程一級特任導師周若龍博士表示，背後原因與中藥專業人才短缺有關。

「中成藥註冊過程繁複，需要擁有中藥藥劑學背景的專才提供顧問意見。然而本地資助大學開設的中藥學學士課程，每年畢業生卻只有十多人，遠遠不足以滿足業界需求，令業界多年來一直面對人才短缺問題。」

▲ THEi中藥藥劑學（榮譽）理學士課程一級特任導師周若龍博士。

為了彌補中藥業界的人力需求缺口，THEi去年開辦「中藥藥劑學（榮譽）理學士」課程，全面地教授中藥產業鏈所涉及的專業認知(如中藥鑑定、安全管理、品質監控等範疇)，並由擁有豐富業界經驗、熟悉香港法規的本地導師任教，更針對香港中藥行業的實際應用和管理技巧，務求貼近市場所需，讓同學畢業後更易投身專業。

另外，課程最大特色是首創「職學計劃」，學生可以選擇在三年級下學期開始「職學」模式，課程會安排學生每周集中三天上課，餘下時間可安排三天於中藥藥劑業內實習，職學雙軌並行，既可獲取穩定收入和認可學歷，更可汲取實戰經驗。周若龍博士表示，「如果實習表現良好，學生畢業後更有機會獲機構繼續聘用，進一步提升就業機會。」

周博士又指，該課程的畢業生出路廣泛，當具一定程度的經驗後，可以擔任衞生署或醫管局的中藥專業職位、中藥檢測鑑定人員、中藥房主管、藥廠生產或品質保證人員、中藥採購買手或中成藥註冊顧問等。中藥藥劑師一般起薪點約1.5至2萬元左右，當累積足夠經驗後，薪酬可躍升至4至7萬元，待遇可與西藥藥劑師看齊。」

主力生產外用中成藥（藥膏、藥油、膏貼）的嶺南藥廠（香港）有限公司，是本地少數獲得GMP牌照（Good Manufacturing Practice優良生產質量管理規範）的中藥廠，也是為課程提供「職學」實習機會的業界伙伴之一。藥廠營運總監譚天樂博士（Timothy）表示，「同學到來實習前已透過院校模擬藥廠實驗室等了解行業運作，亦大致掌握所需專業知識，有助投身實際工作。藥廠會安排實習生參與不同部門的工作，包括生產、檢測和品質保證等，讓同學累積更多真實職場實戰經驗。」

▲ 嶺南藥廠營運總監譚天樂博士表示，中醫藥業正邁向規範化和專業化，市場渇求有科學培訓背景的中藥藥劑專才。

Timothy直言，藥油以往予人一種「老人香水」的感覺，而業界亦主要依賴經驗豐富的「老師傅」支撐行業，但隨着中藥走向現代化及國際化，中醫藥業將邁向更規範化和專業化發展，市場對具有科學培訓背景的中藥藥劑專才需求將愈來愈大，他期望日後課程能增加學額，從而為行業吸納更多新血，吸引更多年輕人入行。

現正就讀THEi中藥藥劑學（榮譽）理學士三年級的簡潔儀（Katy），自小已對中藥傳統有濃厚興趣。去年她完成IVE藥劑學高級文憑課程後，便銜接THEi中藥藥劑學三年級課程。作為文科生的她坦言，由於欠缺生物及化學背景，入學初期頗見吃力，「幸得經驗豐富的導師們相助，加上不斷閱讀和實習以累積經驗及知識，沒多久已能克服困難。」

▲ Katy（右）自去年參與課程的「職學計劃」，成功通過嶺南藥廠的面試，獲受聘進行為期一年半的「職學」實習。

▲ Katy跟隨THEi導師上山學習辨認野生中草藥。

Katy表示，THEi課程內容動靜兼備，充實而有趣，除了要學習辨認常見的中藥材外，導師們還會帶她們到山上尋找野生中草藥，見識藥材的真貌。另外，透過課程導師的積極溝通和聯絡，為「職學計劃」提供多元化的中藥實習奠定基礎，最終Katy成功通過嶺南藥廠的面試，獲受聘進行為期一年半的「職學」實習。她形容這次實習能夠學習到中藥廠房管理、藥品質控，以及GMP藥廠的執行方式，對日後職場發展甚有幫助。

▲ THEi青衣校舍設有模擬藥廠實驗室，助學生更了解行業運作。

THEi「中藥藥劑學（榮譽）理學士」課程獲認可為資歷架構第五級別，畢業生可申請成為香港中藥師協會預備會員。課程獲納入「為修讀香港自資學士學位提供的免入息審查資助計劃」（NMTSS），合資格的同學每年可獲港幣32,100元政府學費資助1。

有意報讀的中六同學由即日起可於www.vtc.edu.hk/admission作後補申請，副學士及高級文憑畢業生亦可直接報名入讀三年級課程。

THEi「中藥藥劑學（榮譽）理學士」學士學位課程

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查詢﹕2176 1505（科技學院）

1有關「為修讀香港自資學士學位提供的免入息審查資助計劃」(NMTSS)計劃之詳情，請瀏覽網頁www.cspe.edu.hk/nmtss

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