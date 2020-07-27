【歌神大壽】陳奕迅46歲生日成功減磅　Eason滿意身形：好似好瘦咁喎

▲ 今日是陳奕迅46歲生日！

今日7月27日是歌神陳奕迅（Eason）的46歲生日，於剛過去的準時整點時間，Eason在社交網站發放慶生照片，一臉興奮的他看來瘦削了不少，估計是努力修身日子有功。

他亦留言寫道：「咦！好似好瘦咁喎~」單計Facebook截至中午已有超過4萬人讚好為Eason送上祝福。

Eason於凌晨時間貼出一張單獨照片，相信是友人為他舉行的驚喜慶生活動。身穿白色T恤，戴著平光眼鏡的Eason一臉興奮，合十準備許願。

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▲ Eason非常開心。（Facebook圖片）

近期因為限聚令問題，相信生日派對也只能簡單舉行，見現場有「B-Day」字樣的汽球，桌面上除了放著寫上Eason大名的水果蛋糕，還有一份以簡單白紙包裝的禮物，以及一張DIY生日卡，見上面有著Eason的獨照片友人合照，估計是好友為他準備的心意禮物。

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▲ 早前Eason舉行慈善演唱會，為業界籌得500萬善款。（Facebook圖片）

Eason隨照片留言寫道：「咦！好似好瘦咁喎~」看來非常滿意照片的「顯瘦」效果。

大批粉絲、網民留言送上祝福，不少網民希望疫情過去後，能夠在紅館舞台上再見到「歌神」的風采。

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