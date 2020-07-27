【歌神大壽】陳奕迅46歲生日成功瘦身　Eason留家避疫半年練出靚身型【內附詳情】

▲ 今日是陳奕迅46歲生日，其減肥成績更成為熱搜！

今日7月27日是歌神陳奕迅（Eason）的46歲生日，於剛過去的準時整點時間，Eason在社交網站發放慶生照片，一臉興奮的他看來瘦削了不少，估計是努力修身日子有功。

他亦留言寫道：「咦！好似好瘦咁喎~」單計Facebook截至中午已有超過4萬人讚好為Eason送上祝福。

Eason於凌晨時間貼出一張單獨照片，相信是友人為他舉行的驚喜慶生活動。身穿白色T恤，戴著平光眼鏡的Eason一臉興奮，合十準備許願。

【陳奕迅演唱會】慈善騷全球錄2千萬人次收看 Eason分享正能量：展現最美的香港

▲ Eason非常開心。（Facebook圖片）

近期因為限聚令問題，相信生日派對也只能簡單舉行，見現場有「B-Day」字樣的汽球，桌面上除了放著寫上Eason大名的水果蛋糕，還有一份以簡單白紙包裝的禮物，以及一張DIY生日卡，見上面有著Eason的獨照片友人合照，估計是好友為他準備的心意禮物。

【陳奕迅演唱會】Eason網上慈善演唱紅館開騷 唱《夕陽無限好》憑歌寄意

▲ 早前Eason舉行慈善演唱會，為業界籌得500萬善款。（Facebook圖片）

Eason隨照片留言寫道：「咦！好似好瘦咁喎~」看來非常滿意照片的「顯瘦」效果。大批粉絲、網民留言送上祝福，不少網民希望疫情過去後，能夠在紅館舞台上再見到「歌神」的風采。

留家期間勤健身

月初Eason為業界舉行慈善演出，事後接受傳媒訪問，當時透露這段時間因為疫情，所有工作都要取消及延期，幸好他非常享受留在家中的時間，又笑謂：「有好多事做，比如換燈泡、執衫，駕車接載太太和女兒，做回正常人生活。」

他並透露近年明白健康的重要：「放假要health and safe，去年為開騷做運動，40多年首次做gym便愛上了，身體好了，很多事情要健康才能做到。」

▲ Eason早前開騷已大騷減肥成果。（東星圖片）

Eason透露這半年愛上運動，常做健身器械及跑步，不過他稱keep fit不是要操肌，只為皮膚緊緻，令身體更有線條。當時Eason還騷出自己手瓜，可見鍛練有功。

【歌神童年】陳奕迅因一個原因被派第七志願中學 Eason放學遇打鬥嚇到不敢返學

keep fit秘密

陳奕迅出道20年，向以實力見稱，所以對身型未算過份緊張，有段時間還以自己夠肥而自豪。

他曾指入行至今，體重有增無減，2013年Eason便講過他以破自己紀錄的188磅，在紅館舉行演唱會，可見肥沒影響他的事業。

▲ Eason最肥時接近190磅。

2016年，Eason在內地演出時把上衣拉開，現出大肚腩，他也試過跟許志安跑步時脫去上衣，被拍到如肥壯身型，不少樂迷均稱Eason要考慮減肥。

▲ Eason受太太影響愛上踩單車。（取自IG）

Eason幾年前終受熱愛運動的徐濠縈影響，在太太督促下展減肥計劃，兩夫妻不時一起做運動，陳奕迅跟黃佩霞學瑜伽，因膝蓋曾受傷不能劇烈跑步，改以踩單車健身，但有時也會獨自晚上緩步跑。

當時Eason亦喜歡運動後飲一杯蔬菜汁，加強身體排毒及去水腫。近兩個月Eason加強塑身訓練後，不但再現瓜子臉，亦搣甩巨腩，變回「瘦臣」。

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2