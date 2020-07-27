【媽媽心聲】丈夫陪妻產檢體貼問吃甚麼對BB最好　醫生一句話勸戒煙

▲ 有丈夫陪妻子產檢時，體貼向醫生了解吃甚麼對BB最好，醫生一句話勸對方戒煙。

妻子懷孕為家庭帶來喜悅，夫婦都期待新生命降臨。有台灣婦產科醫生分享，一名丈夫陪妻子產檢時，體貼向他了解吃甚麼對BB最好，醫生一句話勸對方戒煙，引來網民讚賞，這才是愛妻愛孩子的表現。

台灣婦產科醫生林思宏近日在facebook專頁發帖，分享有次一對夫妻來產檢的「診間對話」︰

貼心夫︰林醫師，請問我老婆要吃什麼對寶寶會最好？ 林醫師︰你戒菸對寶寶最好，而且不只對寶寶好，對你老婆也很好！ 貼心夫︰……

醫生道出媽媽心聲

林醫師一句說話，勸說這位貼心丈夫為了妻子和孩子的健康，最好就是戒煙。幾句簡單的對話，卻道出了不少媽媽和人妻的心聲，帖文引來大批網民留言。

網民一面倒大讚林醫師，認為他說得有道理，建議亦很實際。有留言表示「那位媽媽會感謝你說出她的心聲」、「老婆心裡應該開心到在跳舞」、「世界上要多一點和你一樣的醫生，媽媽就不會憂鬱了」、「醫生我給你3000次的掌聲」。

妻懷孕後丈夫成功戒煙

有媽媽分享類似經歷，指丈夫曾被護士「說教」，就真的戒煙了。另一位媽媽表示老公為了小孩戒煙，知道她懷孕後已沒有吸煙了，現在大寶已經7歲。有媽媽留言寫道自從丈夫戒煙後，

不止對寶寶好，最重要的是對自己更好，一家之主要更健康啊！

因此有媽媽笑指，醫生可以向貼心夫補一句，戒煙「對自己也好，雙贏不是？」

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責任編輯︰駱秀玲