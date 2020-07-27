【新冠肺炎】許樹昌指有病人心急看急症「博打尖」入院　籲無病徵病人留在家中等候

▲ 許樹昌呼籲無病徵病人不要心急「博打尖」入院。（資料圖片）

本港爆發第三波新冠肺炎疫情，連續5天確診「破百」，等候入院人數亦超過100人。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，呼籲無病徵病人不要心急「博打尖」入院，要留在家中等候，否則會打亂醫管局方面的次序和安排。

【新冠肺炎】有確診患者未能即時入院 何栢良：情況不理想 其緊密接觸者不應再上班

許樹昌今早（27日）在一個電台節目表示，現時確診病人可能要等候3、4天才能入院，留意到有確診患者開始心急，親身到急症室，希望能盡快入院。他解釋，即使確診病人出院，要先清潔消毒病房才能再接收新患者，亦要安排非緊急救護車接送患者，拖慢入院時間。

他又指，豁免檢疫安排太鬆是本港第三波疫情的其中一個原因，因6月底已發現哈薩克機師，其後有貨船經香港到內地後有9位船員確診後，響起了警號，已向政府反映要收緊豁免檢疫安排。

【新冠肺炎】梁子超：禁午市堂食須配合更多在家工作 確保穩定外賣供應

許樹昌認為，政府有聽到專家意見，7月8日起要求所有入境的海員和機組人員要留樣本檢測，其後再發現50多名確診人士，並在昨日宣佈暫停客船和非裝卸貨船船員換班，反映政府的防疫措施方向正確。他又指，海員換班和檢疫安排，並非單一由食物及衛生局可以決定，政府多個部門要參與討論才作出決定。

他又提到，6月中放鬆食肆堂食入座人數安排，加上公眾抗疫疲勞，令公眾有錯覺，認為社區很安全，「食完嘢唔洗戴口罩、傾偈、唱K」，以上都是第三波疫情的教訓。

許樹昌認為，在收緊防疫措施後，個案未有以幾何級數增加，反映措施有效，但病毒已滲透社區，相信第三波疫情仍要持續一段時間，希望之後個案會下跌。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：陳子謙