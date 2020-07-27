【我要做業主】林秀怡男友夾大份首期兼做擔保　Kirby成功上車：慶幸男友家人也信任我

▲ 林秀怡於TVB新節目《我要做業主》分享上車經驗。

TVB新節目《我要做業主》由胡諾言、林秀怡、彭慧中任主持，在昨晚（7月26日）播出第一集。本身也剛上車做業主的林秀怡笑言「成功靠男友幹」。

林秀怡接受TOPick訪問時表示感謝男友的付出，此外久未於熒幕上出現的她謂：「好似很久沒有在電視中看見自己。」

透露現正養子宮及食中藥的林秀怡更坦言：「真的『肥得好緊要』，很想打爆個電視，現在努力減肥中。」

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▲ 林秀怡自小居住於天水圍屋邨。（《我要做業主》截圖）

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秀怡直言與男友有如老夫老妻的關係，二人更一同購入屯門一個價值500萬的單位。

她說：「有男友才成事。都是一起討論而成的結果，大家都知道樓價會升但銀紙卻不會，所以儲到首期後便覺得不如將錢投資於磚頭上。」

因為孝順的秀怡之前將積蓄用於媽媽的醫藥費上，其後需要重新再儲錢，儲了約10萬元後再加上男友的無私付出，二人成功以50萬首期購入單位。

由於樓花抽籤排位上，秀怡抽得的排名較男友前，因而該單位的業主為秀怡。

不過由於當演員的收入不穩定，所以男友便成了秀怡的擔保人。

▲ 林秀怡久未於熒幕上露面。（《我要做業主》截圖）

男友既願意付出大份首期且不介意當擔保人，秀怡也很感動：「有個人很信任自己，不怕我奪走層樓離開。」

問到秀怡會否擔心供樓問題，她回應：「擔心又不會太擔心，因為都是計算好才決定上車，大家知道會供得很辛苦，但都是向未來踏出的第一步。」

▲ 林秀怡的Dream House是可以看海的獨立屋。（《我要做業主》截圖）

談到雙方家長的看法，她說：「慶幸男友家人都很信任我，對我好好，而且雙方家長都給很大自由度予我們，從沒說過一定要住哪裏、買多少間房、寫誰的名字等。」

每個人都會有屬於自己的Dream House，秀怡也不例外，「我的夢想屋是獨立屋，是夢想，想到怎樣也可。而且我很愛海，所以希望是可以看到海、聽到海聲的獨立屋，與家人一人一層。」

記者：梁樂欣