【恨娶新抱】父母心急抱孫逼兒一日相親3次　32歲單身男壓力爆煲離家出走

▲ 北京一名32歲男子難抵父母強迫相親的壓力，憤而離家出走。

現今社會雖崇尚自由戀愛，但父母見子女遲遲未拍拖，仍會心急如焚欲介紹對象。北京一名32歲單身男子從未拍拖，父母心急抱孫安排多場相親，最多曾相親一日3次，令單身男壓力爆煲與父母大吵，一怒之下離家出走，警方及後在機場尋回男子。

綜合內地傳媒報道，來自北京的32歲男子姓周，已屆適婚年齡卻從未拍過拖，心急抱孫的父母便積極為兒子安排各種相親活動，試過最多一日相親多達3次，令兒子感到壓力巨大。

兒子準備登機飛往他方

兒子日積月累的負面情緒，終在一次相親結束後大爆發，他與父母大吵一場後，憤而離家出走。他最後與父母通電話時，曾提及自己將前往海南，自此與父母失聯，令父母非常擔心，遂報警尋人。

警方獲報後，馬上翻查當日從北京飛往海南的航班，並派人調查男子可能經過的路線，最後在機場登機口的休息區發現其身影，勸喻他回家。

網民︰強迫下的婚姻沒好結果

事件曝光後引起網民討論，認為父母應該讓兒子順其自然發展，且單身亦未嘗不好，「結不結婚怎麼了？自己過得好就好了」、「人家就是想單身，單身多好」。網民又認為，父母強迫下的婚姻也沒有好結果。

為什麼要逼著子女做不喜歡的事情呢？

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責任編輯︰林綺玲