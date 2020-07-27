【新冠肺炎】消息：本港今日新增接近140宗確診個案　或再創連日以來新高

香港正爆發新一波新冠肺炎疫情，消息指，今日（27日 )本港新增接近140宗確診個案，涉及多個感染群組，或再創新高。

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本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，衞生防護中心公布，昨日（26日）新增128宗確診個案，連續5日確診「破百」，其中103宗屬本地感染；25宗是輸入個案。本地個案方面，約68宗與之前個案相關，35宗源頭不明。

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲昨（26日）提到確診病人接獲衞生署通知後或要再等多幾天才能送院，情況很不理想，惟公立醫院現時壓力大。她指醫護同事正努力作協調，現時約有一百多名病人在等候入院，呼籲患者耐心在家或檢疫地點等候入院。

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衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料。鑑近日疫情嚴峻，呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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記者：郭家穎