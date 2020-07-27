【日本新事】隈研吾打造長野縣Land Station Hakuba　型格結合露營美食園區

▲ Land Station Hakuba的外觀，與背後的山脈相呼應。

日本著名建築大師隈研吾近年屢有新作，除在埼玉縣的角川武藏野博物館於8月開幕外，另一件「小品」建築於本月落戶，說的就是在長野縣白馬村的合式露營天堂「Snow Peak LAND STATION HAKUBA 」，已於7月23日開幕，待日本開關後不妨去朝聖一下。

▲ 隈研吾在Land Station Hakuba以擅長的木結構營造東方建築技法，最出名的自然是福岡星巴克的之作。(相片提供︰Land Station Hakuba官網)

建築大師隈研吾來向日本戶外露營品牌Snow Peak保持友好合作關係，去年初雙方宣布合作此「Snow Peak LAND STATION HAKUBA 」計劃，結合購物、美食與露營區，外觀是隈研吾的拿手木材交織而成的細部結構，充滿輕盈美感。據悉他的靈感來自長野這「日本北阿爾卑斯山」的山脈形象，並融入樹枝、雪花等意象，外型獨特。

▲ 這裏也有Snow Peak的門市，天花也是型格的木結構搭成。(相片提供︰Land Station Hakuba官網)

「LAND STATION HAKUBA 」中設有全日本最大的Snow Peak商店、星巴克、露營區、溫泉區、遊客中心，以及由米芝蓮三星餐廳神樂坂 石かわ主廚石川秀紀監督的「雪峰餐廳」，設有落地窗可飽覽白馬山的雄奇美景。

▲ 米芝蓮三星餐廳神樂坂 石かわ主廚石川秀紀監督的「雪峰餐廳」，提供精緻美食。(相片提供︰Land Station Hakuba官網)

另外，也有由隈研吾設計的戶外移動小屋「住箱－JYUBAKO」，入住後可享Glamping之樂，亦設帳幕營區等。幾種入住計畫：住箱、大帳篷、自備帳篷的「營地Stay」計畫和毫無準備也能露營的「設施Support」計畫。均為一泊兩食及溫泉券。兩人同行入住一晚，依照房型和計畫的不同，入住價為9,000日元至34,000日元不等（約661至2,498港元)，值得體驗一下。

▲ 隈研吾設計的戶外移動小屋「住箱－JYUBAKO」，充滿特色。(相片提供︰Land Station Hakuba官網)

▲ 園區設大帳篷，住客可感受郊野之樂。(相片提供︰Land Station Hakuba官網)

LAND STATION HAKUBA

地址︰長野縣北安曇郡白馬村大字北城5497

