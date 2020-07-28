【在家工作】提神醒腦不一定要飲咖啡　營養師推介2款健康飲品抗疲勞

▲ 疫情之下，不少人留家工作，提神的飲品及小食，其實也可以有更多健康的選擇。

上班族在辦公室常會靠飲咖啡提神，而疫情之下，不少人留家工作，提神的飲品及小食，其實也可以有更多健康的選擇。以下5款便是營養師推介，既有提神醒腦作用，又對身體有益之選。

很多人的生活都離不開咖啡，趕工時更加可能一日幾杯。不過，香港營養師學會認可營養師吳耀芬（Kathy）就提醒大家：「咖啡或濃茶等飲品內的咖啡因雖然能夠透過刺激中樞神經，短時間內驅走倦意，達致提神效果。但這並不是從根本解決人體疲憊的問題，當咖啡因作用過了後，由於身體正常休息受到影響，反而會更加疲倦。」

▲ 咖啡或濃茶等飲品內的咖啡因，短時間內能驅走倦意，但飲用得多，也會適得其反。(iStock圖片）

那麼除了咖啡以外，有甚麼有助提神醒腦又對身體有益的法寶？Kathy有以下推介：

1.檸檬水

檸檬含豐富維他命C、檸檬酸、類黃酮等成分，有抗氧化功能，可延緩衰老、增強免疫力等。

Kathy指出，當大家工作壓力大、情緒緊張時，身體會大量製造腎上腺素，過程中又會消耗大量維他命C。此時喝一杯檸檬水能補充身體所需，醒腦提神。

她表示，暖或凍的檸檬水，又或是檸檬茶均可，當然選擇「走甜」便會更加健康。

▲ 暖或凍的檸檬水，又或是檸檬茶走甜，均有助提神。（iStock圖片）

2.低脂香蕉奶昔

留家工作人士可用半隻新鮮香蕉，加半杯低脂奶，放入攪拌機打成香蕉奶昔飲用，既美味又也可刺激腦部。何解？香蕉消化後會迅速轉化成葡萄糖，可為大家提供能量應付繁忙工作。

香蕉亦可提供身體所需的纖維，有飽肚感之餘，還可促進腸道蠕動。它亦含豐富鉀質，可平衡體內鉀鈉水平、調節血壓等。而牛奶中含豐富蛋白質和色胺酸，能刺激大腦，使思緒更清晰，提升工作效率。

由於香蕉本身帶甜，所以Kathy指出，大家製作奶昔時便不用額外加糖了。

▲ 香蕉加低脂牛奶製成奶昔，有助刺激大腦，提升工作效率。（iStock圖片）

3.原片燕麥片

燕麥富含水溶性纖維，為人們提供飽肚感、促進腸道蠕動，又能穩定血糖，避免因血糖不穩所致的疲勞。此外，燕麥含豐富的碳水化合物，以及多種維他命和礦物質如維他命B雜、E、鉀、鋅，提供身體所需能量，維持身體和腦部功能的運作。

4.雞蛋

雞蛋是優質的蛋白質來源之一，能提升飽肚感，讓大家有充足的能量去集中工作。

此外，雞蛋富含維他命B12，有助維持神經信息的有效傳遞，維持集中力。

▲ 雞蛋是優質蛋白質來源之一，為工作提供充足能量。（iStock圖片）

5.牛油果

牛油果含豐富的單元不飽和脂肪酸，既能降低血液中壞膽固醇（LDL）水平，又不會影響好膽固醇（HDL）水平。此外，牛油果中的維他命A和E是脂溶性的，較容易被人體吸收，增強免疫力。

牛油果當中的維他命B5，亦有助體內細胞將食物轉化為能量，而葉酸和維他命B6有助維持心臟健康。

▲ 牛油果能增強免疫力，又能為身體補充能量。（iStock圖片）

避免酒精飲品及高脂食物

提神醒腦以外，其實上班族也要注意有些食物及飲品會令人易疲倦，增加睡意。吳耀芬指出，除了含咖啡因飲品多飲反而會令人更加疲倦外，含酒精飲品和高脂食物也要避免。



Kathy解釋： 「酒精會加重人體代謝的負擔，且降低血氧攜帶量，使人更疲累。許多人會喝點酒以助眠，但酒精會刺激胃酸過度分泌，破壞胃部黏膜，反而影響睡眠質量。」



她又指出，高油脂食品一般需要長些時間消化，身體因此要消耗更多能量用於消化上。「這些食物加重胃部和肝臟的負擔，自然會讓人疲累了。

記者：胡慧雯