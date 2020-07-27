【熬夜傷身】23歲OL經常熬夜致免疫力下降 突患心肌炎心臟停頓險亡

熬夜可大可小！陝西一名23歲OL，因經常熬夜，導致免疫力下降，近日突患心肌炎心臟停頓，幸經過院方治療，女子不僅在三天後恢復心跳，最終也順利出院，重獲新生。

綜合内地媒體報道，事發於6月9日，現年23歲的小花被送院搶救，當時她已神志不清，出現惡性心律失常，血壓為零，體表溫度降低等症狀，醫生評估病情後，認為是爆發性心肌炎，醫生憑多年臨床經驗，立即為她安裝人工肺（ECMO），並聯繫呼吸科、麻醉科等科室共20醫護人員參與搶救。

報道指，小花的血壓慢慢穩定下來，意識也好轉在裝入，但僅半小時，護士發現她的心電監護顯示心率為零，沒有心音，原來，小花的心臟已停止跳動。

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不過，儘管心臟停止跳動，小花因裝人工肺，意識仍相當清楚，甚至問醫療團隊，「醫生，你們是說我的心臟停跳了嗎？」經過醫療團隊提供抗栓、抗病毒、抗感染治療後，小花的心臟跳停三天後，重新恢復跳動。

在醫療團隊治療下，小花的出血逐漸獲得控制，心臟收縮功能也漸漸恢復，一個星期後便撤除人工肺，之後再經過20多天的抗感染與心臟康復治療，小花終於擺脫抗生素和血管活性藥物，可以在病房內自由行走，23歲的她終於重獲新生。

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至於小花生病的原因，醫生表示，主要因為她經常熬夜，導致身體免疫力下降，加上得了感冒，沒有仔細調養身體才導致心肌炎。

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責任編輯：羅嘉欣



