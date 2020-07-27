【買餸APP】食肆全日禁堂食　一文睇清5個買餸平台輕鬆買餸【附優惠詳情】

▲ 透過買餸平台及APP，大家足不出戶都可買餸！

本港第三波新冠肺炎疫情爆發，行政會議通過周三（29日）起食肆全日禁堂食。市民多了機會自己預備一日三餐，TOPick為大家搜羅5個買餸平台及APP，大家足不出戶都可買餸。

1. Jou Sun：農場直送食材

此平台從50個本地農場及進口商選購超過1500種貨品，包括數百款農場直送食材，貨品種類有肉類、蔬菜、海鮮及麵包等等，訂單少於$500，送貨費為$80，最低訂購 $100，最快翌日送到。

優惠：買滿$500即免運費、首次購物，可享9折優惠！

網址：https://www.jousun.com/ch/

2. Oisix：日本直送食材

Oisix主打日本直送優質食品，產品會表明產地，所有肉類絕無打激素、荷爾蒙、瘦肉精等等，亦配備監管及檢測，令用家食得放心又安全。

其中Ｏisix Weekly是每星期定期送貨服務，購物車上的貨品每星期自動更新，用家可按自己喜好搭配食物，省時又方便。

優惠：現時登記成為會員可獲贈$100優惠券及30天冷凍通行證。

3. 本地魚菜直送：本地蔬菜及鮮魚

此APP由蔬菜統營處推出，提供訂購新鮮本地有機，信譽蔬菜、水耕菜苗及鮮魚，想食用本地蔬菜和鮮魚的話可考慮此APP。

優惠：買滿$250，加$28可享送貨服務；買滿$400，可享免費送貨服務。

下載連結：IOS / Google Play

4. 鮮直送：直播揀海鮮

用家透過手機app可24小時享用海鮮直送服務，而鮮直送每天在香港仔魚類批發市場直接選購海鮮，用家可在鮮直送app提早下單，亦可即日在app上透過直播遙距選擇心水海鮮，下單後職員會透過鏡頭磅重，包裝後會在3小時內直接送上門。

同時，鮮直送提供處理海鮮的服務，配以特製密實氧氣魚袋或真空獨立包裝的運輸模式，確保海鮮在運輸過程仍是新鮮。

優惠：顧客購物滿HKD$300，全港九新界(離島除外)均可享有免費送貨服務，偏遠地區(愉景灣﹑馬灣﹑東涌)需要加收過橋費。

下載連結：IOS / Google Play

網址：www.freshgo.hk

5. 妳想煮意：新鮮餸盒送上門

「妳想煮意」是一間專門聘請婦女設計及製作即煮餸盒的社企，客人購買餸盒後可以立刻煮食。

餸盒為預先洗切醃好的新鮮食材，客人在網上下單及付款後，商店會安排送貨服務，烹煮10至15分鐘即可食用，非常容易便可煮到新鮮的住家飯。

用家需注意，每張單最低消費為120元，大家可能要一次過買2至3個餸盒。

優惠：商店推出8月份月票，月票包括每星期8款餸盒及每星期一次送貨服務，售價為$1,880，指它送貨地區更優惠，只需$1,720。

網址：https://www.festyle.hk/

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責任編緝：陳珈希