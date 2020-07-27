【新冠肺炎】一日內第2宗死亡個案　再多一名92歲男病人離世

▲ 伊利沙伯醫院公布，一名92歲男病人於早上離世。（資料圖片）

伊利沙伯醫院發言人今日（27日）公布，一名確診2019冠狀病毒病的92歲男病人（第1306宗）於早上離世。翻查資料，男病人居於慈雲山慈正邨正遠樓，與他有流行病學關連的31歲女子亦確診。

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院方指，病人有長期病患，他於7月7日因氣促、咳嗽入住伊利沙伯醫院接受治療，病人情況持續惡化，醫院就病人的病情與家屬溝通，家屬同意若病人情況再轉差時，不為病人施行心肺復甦術，病人延至今日上午9時13分離世。

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院方對病人離世感到難過，會為家屬提供適切協助。連同上述個案，至今共有20名2019冠狀病毒病確診病人於公立醫院離世。

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責任編輯：陳子謙