【小學試題】小四中文名校精選試題答案　句子辨析學懂排比句

▲ 小四中文名校精選試題答案。

由於本港爆發第3波新冠肺炎疫情，教育局宣布全港學校在7月13日開始提早放暑假，家長可趁空餘時間為小朋友安排好日程在家自學。TOPick邀請星級名師設計練習題，迎合小學學生需要，讓孩子在暑假鞏固學習基礎，溫故知新。

以下為小四中文練習參考答案：

一. 閱讀理解

1. 活潑好動

2. 仔細

3. 連忙

4. C. 十歲

5. A. 小象

6. B. 小象喜歡吃藍莓。；D. 小象每天需要不停進食否則會生病。

7. 因為作者得悉小象牙齒長出膿瘡而需要動手術後便淚如雨下，可見作者十分緊張愛錫小象。

8. 我會贊成飼養寵物，因為飼養寵物可以令我培養有責任感。(或其他合理的答案。)

二. 句子辨析

1. A

2. A

3. B

4. A

5. B

6. A

7. A

8. A

三. 配詞成文

1. 呢

2. 將要

3. 呀

4. 很

5. 馬上

6. 吧

7. 非常

8. 已經

9. 剛剛

10. 嗎

11. 嘛

12. 了

答案由「一學趣教育中心」提供。

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