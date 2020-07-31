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【小學試題】小四中文名校精選試題答案　句子辨析學懂排比句

教育 00:00 2020/07/31

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

小四中文名校精選試題答案。

由於本港爆發第3波新冠肺炎疫情，教育局宣布全港學校在7月13日開始提早放暑假，家長可趁空餘時間為小朋友安排好日程在家自學。TOPick邀請星級名師設計練習題，迎合小學學生需要，讓孩子在暑假鞏固學習基礎，溫故知新。

以下為小四中文練習參考答案：

一. 閱讀理解 

1. 活潑好動
2. 仔細
3. 連忙
4. C. 十歲
5. A. 小象
6. B. 小象喜歡吃藍莓。；D. 小象每天需要不停進食否則會生病。
7. 因為作者得悉小象牙齒長出膿瘡而需要動手術後便淚如雨下，可見作者十分緊張愛錫小象。
8. 我會贊成飼養寵物，因為飼養寵物可以令我培養有責任感。(或其他合理的答案。)

二. 句子辨析

1. A
2. A
3. B
4. A
5. B
6. A
7. A
8. A

三. 配詞成文

1. 呢
2. 將要
3. 呀
4. 很
5. 馬上
6. 吧
7. 非常
8. 已經
9. 剛剛
10. 嗎
11. 嘛
12. 了

答案由「一學趣教育中心」提供。

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