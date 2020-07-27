【新冠肺炎】新增13間餐廳曾有確診人士到訪　屯門大快活觀塘麥當勞上榜

▲ 新增13間餐廳曾有確診人士到訪。

新冠肺炎爆發第三波疫情，確診個案數字未見頂。消息指，今日(27日)本港新增逾100宗確診個案。根據衞生防護中心最新公布確診新冠肺炎患者行蹤，新增13間食肆曾有確診人士到訪，足跡遍及港九新界多區，知名連鎖食肆包括位於屯門大快活、觀塘麥當勞上榜。

以下是新增13間食肆名單（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期）：

西貢 白沙灣 112 號Padstow Restaurant & Bar 22/07/2020

西貢 TKO Gateway Food Lane 22/07/2020

沙田 利達工業中心 伙食工業 22/07/2020

沙田 新城市廣場 L.D.K.by Ufufu Café 22/07/2020

灣仔 The Mercury NOC Coffee Co. 22/07/2020

中西區 石板街酒店Gradini 意大利餐廳 22/07/2020

觀塘 德福廣場一期麥當勞22/07/2020

屯門 V City 羅麥記 22/07/2020

屯門 V City 謝謝儂 22/07/2020

北區 華明商場 皇庭匯 23/07/2020

屯門 卓爾廣場 大快活 24/07/2020

元朗 偉記燒烤樂園 24/07/2020

油尖旺 鴻祥大廈 囍運冰室 24/07/2020

早前衞生防護中心公布另外19間餐廳，包括尖沙咀中心Outback、觀塘大家樂，名單詳見【下一頁】

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責任編輯：林卓昕