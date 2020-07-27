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【新冠肺炎】新增13間餐廳曾有確診人士到訪　屯門大快活觀塘麥當勞上榜

食用安全 13:07 2020/07/27

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

新增13間餐廳曾有確診人士到訪。

新冠肺炎爆發第三波疫情，確診個案數字未見頂。消息指，今日(27日)本港新增逾100宗確診個案。根據衞生防護中心最新公布確診新冠肺炎患者行蹤，新增13間食肆曾有確診人士到訪，足跡遍及港九新界多區，知名連鎖食肆包括位於屯門大快活、觀塘麥當勞上榜。

以下是新增13間食肆名單（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期）：

  • 西貢 白沙灣 112 號Padstow Restaurant & Bar 22/07/2020
  • 西貢 TKO Gateway Food Lane 22/07/2020
  • 沙田 利達工業中心 伙食工業 22/07/2020
  • 沙田 新城市廣場 L.D.K.by Ufufu Café 22/07/2020 
  • 灣仔 The Mercury NOC Coffee Co. 22/07/2020 
  • 中西區 石板街酒店Gradini 意大利餐廳 22/07/2020 
  • 觀塘 德福廣場一期麥當勞22/07/2020
  • 屯門 V City 羅麥記 22/07/2020 
  • 屯門 V City 謝謝儂 22/07/2020 
  • 北區 華明商場 皇庭匯 23/07/2020 
  • 屯門 卓爾廣場 大快活 24/07/2020
  • 元朗 偉記燒烤樂園 24/07/2020 
  • 油尖旺 鴻祥大廈 囍運冰室 24/07/2020 

早前衞生防護中心公布另外19間餐廳，包括尖沙咀中心Outback、觀塘大家樂，名單詳見【下一頁】

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責任編輯：林卓昕

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