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賑災基金撥款援助印度風災災民　累計撥款額約2600萬

社會 13:23 2020/07/27

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

港府從賑災基金批出三項共1347萬9千元的撥款，予三間機構賑濟印度風災災民。

港府接納賑災基金諮詢委員會的建議，從賑災基金批出三項共1347萬9千元的撥款，予三間機構賑濟印度西孟加拉邦及奧里薩邦風災災民。

政府發言人於今（27日）表示，西孟加拉邦及奧里薩邦受風災影響的人數約1800萬人。三項撥款分別為：509萬9千元予香港仁人家園、452萬元予香港救助兒童會及386萬元予香港世界宣明會。撥款會用於提供衞生包、糧食包和學習用品包，以及家庭用品和臨時居所物料，約10萬4千零40名災民受惠。

委員會希望撥款能為災民提供適切援助，幫助他們早日回復正常生活。在計及上述及較早前就是次印度風災批出的撥款後，累計的撥款額及受惠人數分別為2559萬3千元及18萬9590元。救援機構進行賑災的地點並不相同，並沒有資源重疊。

發言人指，為確保撥款用於指定用途，委員會將要求救援機構在完成賑災計劃後，向委員會呈交評估報告及經審核的帳目。

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責任編輯：洪芷晴

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