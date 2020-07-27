【帶頭減肥】英首相約翰遜走過鬼門關覺醒肥胖增死亡風險　靠運動帶頭減肥14磅

▲ 英首相約翰遜自新冠肺炎康復後，做運動減肥14磅。

新冠肺炎疫情持續，英國首相約翰遜3月底確診新冠肺炎走過鬼門關後，醒覺肥胖會增加新冠肺炎重症及死亡風險，故讓公共衛生部門發起改善健康計劃，勸市民減肥，而他本人亦帶頭減了14磅。

綜合外媒報道，英國首相約翰遜自感染新冠肺炎入住ICU後，終明白到肥胖會增加新冠肺炎重症及死亡風險，一改對肥胖的看法，決定要解決英國人的肥胖問題。

據悉，約翰遜感染入院時體重達245磅，以BMI計算屬於「肥胖」(Obese)。

他讓公共衛生部門發起改善健康計劃，推行一系列減肥措施，包括：禁止垃圾食品推行「買一送一」優惠、禁止商店在收銀處陳列糖果、巧克力、餐廳菜單需標註卡路里、晚上9點前電視不能播放高脂、高糖、高糖食品廣告，另外亦擴大國民醫療服務體系（NHS）的減肥服務，鼓勵市民多踩單車，並讓家庭醫生多以「踩單車」作處方，讓患者減肥。

據25日英國公共衛生研究（PHE）公佈的一項數據，肥胖會使新冠肺炎患者死亡率增40%。另一項研究亦指，與開車相比，踩單車可使普通人的體重減輕0.75公斤。

而約翰遜本人於4月27日康復後返回首相府上班，亦被拍到在跑步。他曾視察倫敦一間健康中心時表示，自己1個月內已減了14磅，主要靠少吃及多運動。從相片亦可見到，約翰遜的肚腩已經縮小了不少。

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責任編輯：王俊賢