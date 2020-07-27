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【痛失愛兒】好心埋路邊無名腐屍　4孩爸驚揭親手葬下失蹤3個月15歲幼子

親子 16:03 2020/07/27

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印尼一名4孩爸爸好心埋下路邊一具無名腐屍，其後驚揭原來那是他失蹤3個月的15歲幼子。

父母絕不輕易放棄自己的孩子！印尼一名4孩爸爸早前好心埋下路邊一具無名腐屍，其後驚揭原來那是他失蹤3個月、日夜苦尋的15歲幼子，他竟然親手把愛兒埋葬了。

本著職責幫忙埋無名腐屍

綜合印尼媒體報道，事發於中爪哇省北加浪岸（Pekalongan），48歲的爸爸Antariksa是當地社會服務局的地區社會福利工作者，今年4月24日他在路邊發現了一具無名屍體，屍首已嚴重腐爛，容貌無法辨識。於是想到︰

身為一名社會福利工作者，幫忙處理這具遺體是我的職責。

他好心將這名陌生人埋葬了，還插上墓碑，在墓碑寫上「X」代替死者姓名，只希望逝者得以入土為安。他一邊埋葬，一邊想著自己的兒子。

Antariksa的15歲小兒子Surya在4月18日失蹤，他曾向兒子的17歲朋友NK查詢，對方只說與其兒子見面後便分道揚鑣。他查不到兒子的下落，只能每天外出尋子。

自兒子失蹤以來，我從白天搜尋到黑夜，每天都在找他。

3個月前親手葬下愛兒

事發後3個月，他從新聞得悉NK因涉嫌謀殺被捕，想到他或許跟兒子的死有關，於是到警局了解，這時NK才坦承殺害了他的兒子。

事有湊巧，他想起3個月前埋葬的無名屍，才驚覺那名死者可能就是自己的兒子。

其後警方通告知他，失蹤3個月的兒子已離世，而且他幫忙埋葬的無名屍就是他的兒子。他得悉後大受打擊，來到兒子的墳前痛哭。他稱︰

太奇妙了，我因思念兒子不時到那墳前，卻不知道那就是我的兒子。

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責任編輯︰駱秀玲

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