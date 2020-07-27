【減肥修身】在家防疫一條毛巾減肚腩練腹肌　3孩靚媽梁芷珮教5招簡易修身操

▲ 梁芷珮拍片教做毛巾操減肚練腹肌。

新冠肺炎再度爆發，不少公共場所包括健身室、運動場關閉，長期留在家中好易養成大肚腩。3孩靚媽梁芷珮（Christy）為鼓勵一眾女士動起來，近日拍攝了運動片教做簡易毛巾操，以幫助減肚腩練腹肌，網民紛紛留言讚好，並大讚Christy保持到fit爆身形！

梁芷珮在facebook專頁上載影片教大家練腹肌，影片中見Christy的身形比之前更清瘦，她接受TOPick訪問時稱，一直有堅持每日健身，為了不想浪費之前的努力，縱使健身室關閉，她仍每日落街跑步，雖然戴口罩跑步好辛苦，惟有間中停下來喘息，「唔keep住做就冇㗎喇！」

除了跑步外，Christy還有跑橋、跑樓梯去買餸練心肺，返屋企就做一些動作練腹肌、操手臂。其中Christy引述教練指導，只需用一條毛巾就可以做Sit up練腹肌，「好易做，亦都hit得好好！」

Christy一共示範了5套動作，每套動作各做30秒，每日做3次。她承諾會繼續拍片教大家做運動，在家防疫之餘要不忘keep fit。

第1招

▲ 一條大毛巾做Sit up。（梁芷珮fb影片截圖）

第2招

▲ 平板支撐運動系列，先後分開雙腿，再合腿推前身體。（梁芷珮fb影片截圖）

第3招

▲ 原地登山跑。（梁芷珮fb影片截圖）

第4招

▲ 平板支撐擺臀。（梁芷珮fb影片截圖）

第5招

▲ 雙腳離地，腹部用力支撐身體，雙手拿著球來回左右兩邊。（梁芷珮fb影片截圖）

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記者︰林綺玲