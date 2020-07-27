【失去雙親】父母15日內相繼染疫離世　2個兒子遺憾因隔離未能見最後一面

▲ 美國一對兄弟在15日內因父母染疫離世，頓時成為孤兒。

新冠肺炎疫情席轉全球，美國的確診人數更突破430萬。美國德州一對年幼兄弟，母親在7月初染疫離世，豈料父親在15天後同樣感染肺炎離世，兄弟二人因隔離，未能見雙親最後一面，感到相當遺憾。

綜合外媒報道，該對兄弟的39歲媽媽Noehmi Esquivel於7月2日被送往醫院，確診感染新冠肺炎，她於同日不治離世。Noehmi 的弟弟Jacob表示，「我媽媽透過電話與她說，不用擔心孩子和丈夫。」

而在疫情下，Noehmi 因隔離未能到醫院探病，家人無法到醫院送她最後一程，只能透過電話為她祈禱，直到她離世。

父親相隔15日後離世

可惜，不幸的是陸續有來，該對兄弟的44歲爸爸Carlos，於媽媽離世後11日因腎衰竭住院，住院期間感染肺炎，加劇病情惡化，終在住院後4日離世，Jacob表示，「我們17日凌晨接到電話，得知他已離去，我們非常震驚。」

未能見父母最後一面遺憾終生

據悉，父母Carlos及Noehmi均患有糖尿病及其他慢性疾病，遺留下2名年幼兒子，分別是14歲的Isaiah及12歲的Nathan，他們突然變成孤兒，也因未能見父母最後一面感到非常遺憾，哥哥lsaiah表示，

我不能於爸媽說再見，這是我最傷心的事。

目前，兄弟二人正與舅舅Jacob一家生活，「至少在爸爸去世後，我們還可以和親人在一起，不需要去孤兒院。」但為了解決2兄弟的未來的生活費，他們開設籌募網站，籌募資金。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App︰bit.ly/2JdOaiS

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王俊賢