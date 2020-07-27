【新冠肺炎】確診者在家等入院共用廁所增傳播風險　梁子超教如廁3步曲防疫

▲ 梁子超表示，確診者在家等入院共用廁所，要攸好3步曲防疫。

本港爆發第三波新冠肺炎疫情，衞生防護中心昨日公布新增128宗個案，另有約100宗初步確診個案。而醫管局指，現時有超過一百名病人仍在等候入院。網上不乏聲音討論，憂心與確診病人同住有何需要關注的地方，TOPick訪問了醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超，表示患者應避免與外界接觸，從活動空間、個人衞生、飲食及如廁上都有必須留意的地方。

梁子超受訪時指出，在家等候的確診者應獨處在個人空間，而由於家人有機會已受感染，是隱形病人，因此也應盡量減少外出。如需外出，只買生活必須品，減低社區傳播風險，做好自我隔離。以下是數個防疫重點：

避免共用餐具及分開進食

梁子超表示，這個病是人傳人，零接觸即是零風險，唯一控制途徑就是減少接觸。因此應避免與確診者共用餐具，分開進食。

自我隔離

確診病人應盡量留在自己的活動空間，如獨處房間時打開窗戶，保持空氣流通。

時刻戴上口罩

病人在家時，與其他人接觸應戴上口罩，而病人及家人應注意手部清潔，接觸過的物品需妥善清理消毒。

如廁後開門抽氣

病人如廁後沖水時要蓋好馬桶，並以1:99漂白水消毒馬桶及觸碰過的位置。而沖廁時要打開廁所門，開抽氣扇待5至10分鐘，才讓下一位使用。

如與確診病人同一棟大廈的住戶，如廁後亦應打開廁所門及抽氣扇，以避免帶病毒的空氣經地台去水位、天井等抽入。因為如關門沖廁，廁所本身空氣會被抽走，造成負壓情形，繼而令病毒抽入屋內。

梁子超指，一些病人已在家中隔離一段時間，可能只出現輕微病症或無病症，病毒最高傳播期有機會已過去。但如病人覺得有醫療需要，亦應盡快通知相關部門，安排接受治療。

他又表示，政府應善用隔離措施，如投入更多新型屋邨，或徵用酒店隔離，以分流無病症或無風險因素的病人，減輕醫療壓力，讓醫院給出現嚴重病症、或有需要即時治療的病人使用：

如何有效分流病人，在「災情」嚴重時絕對重要，以免出現滯留或延誤情形，阻礙撲火工作。

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責任編輯：陳昊淋