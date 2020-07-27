  • 33°C
香港時間 : 2020727日 (一) 16:44
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】港府全日禁堂食　疫情下港人無奈蹲街開餐：返工只想舒服食餐飯

休閒 15:52 2020/07/27

分享：

熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

疫情下港人被迫在街上開餐，慨歎返工只想舒服吃頓飯。

本港新冠肺炎第三波疫情較上兩波嚴峻。港府宣布防疫「加辣」措施，包括周三（29日）凌晨起食肆全日禁堂食和規定室外戴口罩。事實上，在早前政府宣布食肆晚市禁堂食後，已有市民需要買外賣，在公園或街外「開餐」，令不少打工仔大感無奈。

繼晚市禁食後，政務司司長張建宗今日（27日）下午召開記者會，宣布將禁堂食等防疫措施「加辣」，包括食肆周三凌晨起全日禁止堂食、限聚令縮減至2人、強制市民室外戴口罩，為期7日。

港人蹲路邊開餐

不過，早於政府禁止晚市堂食後，有網民在facebook群組「巴打絲打Facebook Club」上載照片，有男子買了外賣後，蹲在街邊食飯。有另一網民其後轉載照片表示，他自己是一名外賣員，有時更表中有只有少許時間可休息吃飯，但因晚市不可堂食，回家又不夠時間，只能像相中人一樣在路邊開餐。

而帖文令不少網民都感到心酸，紛紛表示，「其實香港人返工搵錢已經唔係為生活...係為生計，都係想可以舒舒服服食餐飯」、「所以有時見人話人冇戴罩，影相放上網都有啲覺得唔太好」。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王俊賢

相關文章

【新冠肺炎】消息：行會通過食肆全日禁堂食和規定室外戴口罩　周三起生效
今日 12:36
【新冠肺炎】消息：行會通過食肆全日禁堂食和規定室外戴口罩　周三起生效
【新冠肺炎】防疫措施「加辣」包括全日禁堂食　梁子超：須配合更多在家工作
今日 10:51
【新冠肺炎】防疫措施「加辣」包括全日禁堂食　梁子超：須配合更多在家工作
【新冠肺炎】何栢良促港府馬上「加辣」防疫措施　全日禁堂食及強制戴口罩
11:14 2020/07/22
【新冠肺炎】何栢良促港府馬上「加辣」防疫措施　全日禁堂食及強制戴口罩
職場文化 家庭關係 餐廳 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【新冠肺炎】14歲女童確診住院隔離　洗手間內遭少年強姦友人全拍片
13:52 2020/07/26
【新冠肺炎】14歲女童確診住院隔離　洗手間內遭少年強姦友人全拍片
【新冠肺炎】消息：行會討論午市禁堂食及室外「口罩令」　最快今日公布
今日 09:04
【新冠肺炎】消息：行會討論午市禁堂食及室外「口罩令」　最快今日公布
【地鐵怪客】染髮女子在港鐵車廂小便尿液有血 專家：尿液也有機會播毒
13:07 2020/07/25
【地鐵怪客】染髮女子在港鐵車廂小便尿液有血 專家：尿液也有機會播毒