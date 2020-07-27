涉以「金正恩」之名帖文籲包圍新屋嶺　地盤工否認煽惑非法集結受審

▲ （經濟日報資料圖片）

37歲地盤工人涉在社交媒體公開群組呼籲他人包圍新屋嶺扣留中心，早前否認煽惑他人參與非法集結等共兩罪，案件今（27日）在西九龍裁判法院開審。雙方承認事實指，被告以名為「金正恩」的facebook帳戶於去年9月發帖文，內容指控警方性侵及輪姦女被拘留人士，呼籲「全民包圍新屋嶺，救出義士」。

被告潘榕偉（37歲），報稱地盤工人，早前否認1項煽惑他人參與非法集結罪及其交替控罪，即1項煽惑他人參與未經批准集結。控罪指他於2019年9月19至21日期間，包括首尾兩日，在香港非法煽惑身份不明人士在新屋嶺扣留中心外參與非法集結。他另被控於同時期，在香港煽惑他人在新屋嶺外參與未經批准的公眾集會。

案件今開審，根據雙方承認事實指，案發期間被告以名為「金正恩」的facebook帳戶在「不翻牆很難，很難不翻牆（專談政治）」群組內發表4個帖文，第1個帖文聲稱「有一個黑警的舊同學酒後說出」，有「女示威者」曾在新屋嶺扣留中心內被「黑警」注射鎮靜劑藥物，並遭性侵及輪姦，她們很多在事後自殺，「黑警」將屍體從高處掉下，「男示威者」則被逼觀看受辱過程，再給活活打死。

承認事實又指，被告在第2個帖文呼籲「全民包圍新屋嶺，救出義士」，另外兩個帖文內容則指控「黑警」及內地警察涉性侵女示威者等。各個帖文中，最多分別有99個回應、92次分享及427次點擊表情符號回應。其後，被告於2019年10月在其住所被捕。



屬網絡安全及罪案調查科情報及支援、負責為帖文截取截圖的警長黃明浩作供指，該些帖文毋需facebook帳戶或加入群組均可查閱。控方向黃讀出帖文下的留言回應，有留言指「事件如何fc （查明屬實）？新屋嶺室內冇閉路電視，只由警方筆錄」，又有人指「連議員同太平紳士都入唔到去，一定有問題」等，黃作出確認。審訊下午續。

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記者：林欣樂