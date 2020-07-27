岑子杰遇襲案16歲少年否認串謀傷人　被告承認事前尾隨岑及匯報位置

▲ 岑子杰及羅國偉（黑衫）今到區域法院作供。（曾耀輝攝）

民陣召集人岑子杰於去年8月底在佐敦遭人襲擊，16歲少年及29歲售貨員涉駕車接送施襲者，16歲少年否認串謀傷人罪，29歲售貨員則認罪候判，案件今（27日）於灣仔區域法院開審。岑子杰供稱，當日在餐廳內獲告知有人在餐廳外徘徊，其後2人進入餐廳向自己與友人施襲。雙方承認事實指，被告案發當日在佐敦尾隨岑，及用手機匯報岑的位置。

被告為16歲少年及報稱售貨員的羅建華(29歲)，同被控1項串謀有意圖而導致他人身體受嚴重傷害。控罪指，2人於2019年8月29日，與其他身份不詳人士串謀非法惡意傷害岑子杰。

2人另各被控1項沒有第三者保險而使用車輛、及未獲授權而取用運輸工具罪；16歲少年另被控1項駕駛時無駕駛執照罪。

次被告承認全部控罪，法官將判刑押後至7月29日，以待控方修訂同意案情。16被告則否認串謀有意圖而導致他人身體受嚴重傷害、及未獲授權而取用運輸工具罪，但承認其餘控罪。

案件今天開審，控方讀出開案陳詞指，羅國偉及岑子杰於2019年8月29日上午到佐敦出席公眾集會，及後兩人與3名友人到佐敦德興街一間餐廳午膳。下午12時50分，兩名非華裔的男子分別手持金屬棒球棍及60厘米牛肉刀，進入餐廳及走向兩人方向，其中1名男子用棒球棍打了羅的前臂3下，另一名男子則揮舞牛肉刀，兩名施襲男子其後逃走。

控方開案陳詞續指，襲擊事件發生前，1名女士曾在餐廳外發現16歲被告徘徊，並拍下16歲被告照片，及向餐廳內的岑等人展示。

警方於同年9月2日拘捕16歲被告，警誡下，16歲被告指經朋友介紹而認識次被告，而兩人於案發日在屯門老虎坑與兩名非華裔男子會合，其後次被告駕駛涉案被盜車輛至佐敦，他先下車去尋找岑，其後他駕駛車輛接兩名非華裔男子離開，事件中他收取了次被告3000元報酬。

控方另讀出控辯雙方同意事實，當中提到於案發當日，有民眾在佐敦發起反對民陣的公眾集會，而16歲被告於當日早上11時開始跟隨岑子杰，當岑進入事發餐廳時，16歲被告一直在餐廳外觀察，及以微訊向次被告匯報岑的位置；16歲被告被捕時又曾向警員表示「我淨係負責揸車」。

岑子杰供稱，案發當天有人到他正職的「香港彩虹」附近集會聲討民陣，他遂到場與參加者交流，其後他與友人到佐敦1間餐廳用膳，期間有2名女士向他們表示外面有人徘徊，他望出餐廳外，他發現1名灰衣男子在餐廳外不斷望入餐廳，及低頭使用手機，其後有兩名戴口罩男子進入，其中一人用棒球棍打傷羅國偉。

控方亦傳召羅國偉出庭作證，羅供稱，他現時任職餐廳經營，於案發當日中午，他與岑子杰及3名朋友到餐廳午膳，期間有2名女士向他們展示被告的照片，指被告在餐廳外徘徊，可能對他們有不好的意圖，及後2名印巴裔男子進入餐廳，其中1人揮舞牛肉刀，另一人則先用棒球棍打向餐桌，再打向他，他用左前臂抵擋3次後，對方離開；聆訊明續。

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記者：王仁昌