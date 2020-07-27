【新冠肺炎】周三起強制市民室外戴口罩　為期7日至8月4日

▲ 周三（29日）起市民在室外地方強制必須配戴口罩。（馮漢柱攝）

本港正爆發新冠肺炎第三波疫情，政務司司長張建宗宣布，行政會議今日（27日）通過，周三（29日）起收緊防疫措施，現時強制市民於室內公共場所及公共交通工具戴口罩的措施，將擴闊至所有公眾地方，不論室內及室外，為期7日至8月4日為止。

食物及衞生局常任秘書長（衞生） 陳松青表示，有關限制指明市民在所有公眾地方必須戴口罩，只豁免未滿2歲人士，或有合理辯解的情況，包括飲食、食藥、有精神或身體殘疾原因、或戴口罩會對身體造成傷害，罰則會維持在定額罰款2000元，或經定罪罰款最高5000元。

被問到吸煙是否合理辯解，陳松青回應，食煙並無特別豁免，又呼籲煙民可趁疫情期間戒煙。

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責任編輯：徐紹軒