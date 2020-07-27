【新冠肺炎】限聚令人數由4人收緊至2人　家庭人數可獲豁免

▲ 禁止群組聚集條例由4人收緊至2人。（經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎確診個案連續幾日破百，行政會議今日（27日）召開特別會議，討論「加辣」抗疫措施，會上通過全日禁止堂食，周三（29日）零晨零時起實施，為期7日，另外會強制市民在室外公眾場所戴口罩及限制超市街市等人數。

政務司司長張建宗表示，全港現時累計已有2634宗確診個案，情況令人憂慮，故今早行會決定修訂4方面條例，其中禁止群組聚集條例由4人收緊至2人。不過家中有2人以上共同外出，及公共交通工具有2人以上，可獲豁免。4項措施全部由周三(29日)凌晨零時起生效，至8月4日為止。

會上，被問到有不少專家認為早前港府放寬防疫措施及對不少人士有豁免安排，令本港爆發第3波疫情。他指，豁免安排不是新事物，香港無可能自己生產食物，經濟活動無可能全面停止，只能兩者平衡，明白現時條例對生活可能造成不便，希望大家理解，同心防疫；又稱控制人流十分重要，限聚令收緊至2人相信對防疫有幫助，住戶計及車計可以豁免，例如7人車可獲豁免。

有記者問到限聚令收緊至2人，為何不直接實施禁足令，張建宗表示，禁足令或居家令相當嚴厲，實際等同宵禁，故決定實施時要好小心，不能隨便，形容禁令茲事體大，影響深遠。

至於為何不限制餐飲店舖關閉，張建宗稱香港有好多人不煮飯，若關閉餐飲店舖，好多人生活將有困難，形容現時做法已是張弛有度，是較的恰當做法。他又指，會密切留意被關閉的行業情況，評估整體情況，而防疫抗疫基金下有應急款項，政府會研究如何幫到有關機構。

運輸及房屋局局長陳帆補充，希望公眾理解豁免海員檢疫安排，因全球貨運供應緊張，香港超過9成貨物經水路運送，如洗手液、紙巾及糧油等，為確保市民健康不受影響，並在公共衛生是前題下，水路運輪需要確保正常運作。

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記者：洪芷晴