【保就業計劃】建造業「長散工」補助金今周五截止申請　最快6星期後獲資助

▲ 建造業「長散工」保就業計劃已於7月6日起開始接受申請。（資料圖片）

第二輪「防疫抗疫基金」下的建造業「長散工」保就業計劃，為聘有「長散工」的建造業僱主提供補助金。計劃已於7月6日起開始接受申請，並將於7月31日（星期五）截止申請，有意申請資助的建造業僱主須於限期前遞交申請。

截至昨日（26日），已有約1,200名建造業僱主就計劃提交申請。建造業議會（議會）會盡快處理有關申請，以盡早向合資格的建造業僱主提供援助。

發展局發言人表示，預計一般可於收到申請後6至8星期內，向申請者發放補助金。議會將以電郵通知申請者審批結果，並安排以自動轉帳形式發放補助金。屆時，議會亦會在其網站公布成功申請的僱主名單、補貼金額及承諾受薪僱員人數。

申請表格、授權及聲明書及承諾書可在議會的專用網站下載。政府至今共推出兩輪「防疫抗疫基金」，截至昨日，已向約49萬名建造業工友和約19,000所業界企業發放共超過48億元補助金。除上述計劃，其他為建造業提供支援的補助計劃的截止日期為8月31日，詳情載於相關網頁。

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責任編輯：陳子謙