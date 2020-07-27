【外賣優惠】悦來酒店Panda Cafe推外賣自取　消費滿$200可享全單8折優惠

▲ 荃灣悅來酒店Panda Cafe推外賣自取優惠。（餐廳提供）

疫情下政府進一步禁堂食，食肆紛推外賣優惠。位於荃灣的悦來酒店Panda Cafe（咖啡室）現推出外賣自取優惠，訂購滿200元或以上免加一之餘，更可享受全單8折。外賣自取時間為上午11時至晚上10時。

悦來酒店Panda Cafe外賣的選擇繁多，由湯品、意粉、三文治、以至小食、蔬菜和甜品都能挑選，讓您在家中都可以享用酒店級美食。由即日起訂購各款食物，即享全單8折優惠。

此外，Panda Cafe的精選外賣餐單已經登陸foodpanda，客戶亦可以透過手機App點餐隨即外賣速遞至家中。

▲ 悅來酒店Panda Cafe外賣選擇凡多。（相片由餐廳提供）

Panda Cafe的精選推介有皇牌叉燒配白飯 (128元)、印尼炒飯 (128元)、秘製海南雞飯 (158元)及西班牙焗豬扒飯 (158元)等。

悅來酒店指酒店員工在包裝外賣時須穿著保護衣物，佩戴口罩及手套，並確保食物包裝送到客人手中時必須完整無缺。

Panda Cafe

營業時間：每天上午6時至晚上11時

地點: 荃灣悦來酒店3樓咖啡室

電話: 2409 3218

訂購網址

記者：Mandy