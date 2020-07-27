【熱浪來襲】連日高溫農場雞蛋室溫存放　男子半夜聞叫聲驚見小雞孵出

▲ 台灣有網民分享指，岳母把一些雞蛋放置在廚房的桌上後，沒想翌日半夜雞蛋在室溫下竟成功孵出小雞。

踏入夏天，台灣今年夏季的氣溫非常高，台北市的體感溫度甚至曾飆升至41度。但在高溫下卻也有趣事發生，台灣有網民分享指，他的岳母昨日（26日）把一些雞蛋放置在廚房的桌上，準備留待翌日煮用，豈料當日半夜聽到有異常聲音，最後驚見雞蛋在室溫下竟成功孵出小雞，感到非常有趣。

該名網民今日凌晨（27日）在facebook群組「爆廢公社」分享指，岳母昨日（26日）上午到朋友營運的雞場，攜帶了幾顆雞蛋回家，但沒有放入雪櫃，只是隨手放在廚房的桌面上。

豈料這幾天氣溫太高，加上廚房沒冷氣過於悶熱，桌上的雞蛋翌日半夜成功孵出一隻小雞。據該網民指：「（半夜）剛剛突然有啾啾聲，土雞蛋放廚房居然自己孵出來了」，當時全家人看了都相當震驚，並指：「岳父早上會帶回去給養雞（雞場）」。

從照片可見，小雞眼睛已經睜開，全身羽毛還稀疏未乾，看起來十分脆弱。該網民指笑言：「以後吃蛋要先手電筒照了，會有陰影」、「還好還沒準備要煮泡麵！」

不少網民看到孵化小雞的照片後，紛紛笑言「恭賀老爺喜得貴子」、「你家廚房是有多熱啊」、「當寵物雞養啦」。

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責任編輯:王俊賢