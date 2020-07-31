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【小學試題】小四英文搶分練習題答案　加強時態代名詞訓練

教育 00:00 2020/07/31

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

小四英文搶分練習題答案。

由於本港爆發第3波新冠肺炎疫情，教育局宣布全港學校在7月13日開始提早放暑假，家長可趁空餘時間為小朋友安排好日程在家自學。TOPick邀請星級名師設計練習題，迎合小學學生需要，讓孩子在暑假鞏固學習基礎，溫故知新。

以下為小四英文練習參考答案：

A. Tenses

1. reads
2. prepares
3. washes
4. tidies
5. did
6. rode
7. was
8. cycled
9. saw
10. took
11. sat
12. chatted
13. were
14. felt
15. plan
16. will buy
17. looking

B. Prepositions

1. with
2. at
3. of
4. up
5. with
6. in
7. of
8. by
9. from
10. to

C. Pronouns

1. myself
2. me
3. themselves
4. us
5. them
6. himself

答案由「現代小學士」提供。

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