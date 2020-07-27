【新冠肺炎】港府未來一周擴大為司機街市租戶等檢測　不排除再向私家買服務增檢測量

▲ （經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情嚴重，食衞局未來一周將擴大病毒檢測至小巴司機、街市租戶及特殊學校職員，料有逾50萬人受惠，同時亦為慈雲山居民檢測；如疫情持續嚴竣，亦不排除再後私營化驗機購買服務，以加大檢測量。

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食衞局局長陳肇始表示，因應短時間內出現多宗源頭不明個案，政府已動用抗疫基金針對社區不同處所及感染群組，已即時加強高風險群組，包括安老院舍、殘疾人士院舍、護養院、的士司機、食肆員工及物業管理人員，而未來一周亦陸續擴大至小巴司機、街市租戶，及特殊學校工作人員，料可涵蓋逾50萬人。

她又提到，市場上現有3間私營化驗所，可作數以萬計檢測，包括華大基因公司旗下的華昇診斷中心、中國檢驗有限公司及Prenetics；截至7月25日已接獲37800個樣本，進行34000次檢測，當中8個樣本初步陽性，已交衞生署進一步跟進。

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陳肇始提到，未來食環署會將檢測擴至街市租戶及員工，涵蓋300間街市；運輸署亦將為14000名司機作檢測，教育局亦為900名特殊學校員工作檢舉；而民政事務處將為慈雲山區居民檢測，處方稍後將有公布。

她表示，有關服務由採樣及檢測都一條龍提供，當中院舍檢測將由檢測公司上門採樣，而物流成本及複雜性較高，故成本亦會不同；檢測將會分批進行，先由院舍、護養院及司機開始，如疫情持續嚴重，不排除將再向私營化驗所買服務，以增加檢測數目。

衞生署友加強化驗服務今日起擴至較高風險及症狀輕微的人士，可免費領取樣本瓶及檢測；署方亦直接向私家購買服務，料每日可增共6000個檢測樣本。

陳肇始強烈呼籲，高風險群組人士應作檢測，如有呼吸道症狀即使症狀輕微者亦邢都要求醫，按醫生判斷做檢測，提早診斷及治療，有助切斷傳播鏈及控制疫情。

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責任編輯：陳正怡