【逆境自強】24歲單親媽媽母兼父職湊大三子女　捱過抑鬱網上創業月賺20萬

▲ 24歲單親媽媽陳美玲18時未婚懷疑，經歷失婚及抑鬱後重新出發，一年創4業。

中學文憑試剛放榜，有人歡喜有人愁。但這場「人生大試」對於24歲女生陳美玲（Meiling）來說，根本微不足道。因為6年前DSE放榜時，她已是一位未婚媽媽；6年後的今日，她更成為3孩之母，並擁有5盤生意，月入最少20萬。

然而，事業有成的背後，她卻經歷過失婚、生意被騙及產後抑鬱。人生歷練反而讓這位單親媽媽變得堅強，更無懼疫情逆境，繼續以正能量面對，目標成為一位成功的上市女企業家。

▲ 曾經歷人生起跌，對於24歲的三子之母陳美玲來說，現時最重要就是家人及朋友。（湯炳強攝）

韓國及瑞士護膚品、海鮮火鍋速遞、和牛鐵板燒烤、足料燉湯，幾個看似風馬牛不相及的產品，正正就是Meiling同步打理的生意。「可能受到開美容院的媽媽影響吧，我自細會跟她回店看舖，中一、二時已決心長大後要創業做老闆。」

還記得跟Meiling初次見面時，這位打扮斯文的小妮子給我的感覺，完全不像個3孩之母。「我今年24歲，第一盤生意就在18歲那年開始，當時剛考完第二次DSE，等待放榜期間就在西九龍中心蘋果商場頂手一間細舖，賣韓國水貨護膚品。」

創業遇上意外懷孕

Meiling當年一心創業，讀書期間已密密做侍應兼職儲錢，而小店僅3,000多元月租，連頂手費及按金上期等，起動資金只需兩、三萬元。

除實體店外，還有網上Facebook及IG店，主要靠請明星或KOL試用產品作宣傳推廣，試過引入一款洗頭水及髮尾油，好評如潮，令舖頭開始受人注目。怎料在事業剛起步時，她卻發現意外懷孕。

▲ Meiling育有兩仔一女，大仔今年5歲半（左），還有個3歲半二仔（右）及兩歲女兒。（受訪者提供圖片）

「當時好驚，跟男友說時不停哭，手不斷震。我不敢跟媽媽說，結果到5個月時肚遮不住，街坊發現了就告訴媽媽，惟有承認，結果她嬲了我一個多月。」Meiling在單親家庭中成長，受父母影響，她甚至擔心過同樣18歲的男友會否不負責任。

其實結果如何，我都決定會將BB生出來，幸好他知道後願意負責，並很關心我和BB，給予我很多鼓勵及安全感，也是我堅持下去的一個原因。

後來Meiling更五年抱三，護膚品店亦愈做愈好，開到3間實體店。但在她事業最高峰時，她卻與「丈夫」因性格不合而分開。

「我們其實由始至終也沒結婚，當年也只是連百日宴擺過幾圍酒，宴請媽媽的親戚及朋友。一紙婚書，對於我這個在單親家庭成長的人來說，只是個儀式罷了。若然相愛，就不會分開。」她說。

說是容易，但「離婚」始終會造成傷害，尤其是對曾患過產前及產後抑鬱症的她來說。

愛情失意事業振作

分開那刻的確很傷心，有想過倒不如結束所有店，跟隨他的步伐重新開始。有段時間不想見人，熄電話收埋自己，甚至想做傻事，但幸而有3個窩心的弟妹及一班好朋友、同事常花時間陪我。後來有刻發覺自己不能繼續頹廢，就決定重新振作。

愛情路上失意，Meiling就決心要在事業上更努力證明自己，在一年內一口氣創立海鮮速遞、鐵板燒烤、燉湯及瑞士護膚品總代理4盤生意。

▲ 8人特盛和牛套餐（$2,888）：鐵板燒烤店Yeah express，選用日本鹿兒島A4和牛、宮崎薄切A4和牛、澳洲厚切牛舌及磯煮鮑魚等。（湯炳強攝）

「算是個心靈彌補吧，我想追回這年間浪費了的東西，事業心甚至比以前更強。」幸運地，Meiling幾盤生意的成績也不錯，因為網上店緣故，每次起動資金都不超過10萬，而且一、兩個月就回本。

現時淨收入每月至少有20萬以上，以護膚品賺得最多，她亦很有信心公司能在5年內上市。

▲ 蟲草花柱貝螺頭三黃雞燉花膠（$198）：選用南非大花膠筒、美國大響螺乾、日本瑤柱甫等，慢火燉煮4至6小時而成，不加糖及防腐劑。（湯炳強攝）

不過她的創業路也非一帆風順，初期亦曾經撞板。「有部分韓國公司試過多次出爾反爾，我每次引入一個牌子回港後，很快就有其他行家跟隨，更賣得比我便宜，但我已請了很多KOL朋友幫忙，變相幫他人免費宣傳。」

不後悔成單親媽媽

但身為一家之「主」，她所承受的壓力及負擔，未必是金錢可以計算得到。

我家中有3個小朋友，還要供3個細佬妹到澳洲讀書及照顧退休父母，公司又有30多位同事，老實說我所扛起的責任的確愈來愈大。有時會覺得很辛苦，但壓力亦正正成為我工作的推動力，我不許自己輸、不許自己跌，沒有這些責任在身，我不會走到今天這一步。

▲ Meiling媽媽（右）當年也是20歲出頭就生下她，所以擔心女兒會重蹈自己覆轍，影響一生。（受訪者提供圖片）

24歲，許多人的精采「現實」生涯才剛開始，但Meiling的人生卻猶如按下了Fast Forward鍵。

我只不過比同年紀的女性幸運，預早成家立室，有能力照顧家人。會後悔嗎？如我認為18歲生仔會後悔，就不該生第二、第三個，路是自己選的，跌倒也不能怨天尤人。

▲ Meiling感恩自己在愛情路上失意時，有疼錫自己的家人一直支持自己。（受訪者提供圖片）

但24歲就要成為單親媽媽，她卻笑言未擔心過。「將來的路會很難，不過我對自己很有信心，我相信自己可以兼顧到爸爸的角色。單親家庭在香港很普遍，只要我可以正能量，我的小朋友也可以好好成長。」

記者︰黃依情