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【新冠肺炎】港府將為4萬名慈雲山屋邨居民檢測　未來數日推出

社會 15:59 2020/07/27

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

（曾耀輝攝）

本港第三波新冠肺炎疫情持續，慈雲山一帶更屬重災區之一。港府正與東華三院合作，未來兩星期為4萬名慈雲山居民作檢測，惟細節仍有待商討，料未來數日有公布。

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食衞局局長陳肇始表示，因應慈雲山疫情嚴重，將安排民政事務局會與東華三院合作，到當區多確診個案的屋邨展開檢測。

民政事務局局長徐英偉表示，希望未來數日準備好物資，並向黃大仙區議會將到區內向居民解說；料需時2個星期為區內22座樓宇、1.3萬戶約4萬名居民作檢測，稍後有詳情會盡快公布。

他又稱，曾與當區居民交流，有獨居長者及雙老居民表達恐慌未敢外出，民政總署亦聯同樂善堂及東華三院向慈正邨、彩暉苑等屋苑派發7500個物資包，包括米及罐頭之類；民政總署亦已向18區有需要社群派490萬口罩及300萬個搓手液。

政務司司長張建宗解釋，黃大仙區為疫情重災區，尤其是慈雲山中心本身亦引發好多確診個案，鄰近的慈正邨居民亦是高危，故先為當區居民進行檢測。

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責任編輯：陳正怡

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