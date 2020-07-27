【新冠肺炎】新禁令下街上食煙亦犯罪　政府稱對海員安排基於人道考慮

▲ 新禁令下街上食煙亦犯罪，另外，政府稱對海員安排基於人道考慮。（資料圖片）

本港疫情越趨嚴重，不論在街脫口罩吸煙的市民，還是從外地來港的海員，均被部分人視為防疫漏洞。政府今日（27日）宣布強制市民在室外公眾場所戴口罩，並指出吸煙人士不獲豁免。

食物及衞生局常任秘書長（衞生） 陳松青指出，食煙在口罩禁令下，並無特別豁免，又呼籲煙民可趁疫情期間戒煙。至於罰則會維持在定額罰款2000元，或經定罪罰款最高5000元。

而海員方面，政府表示有海員「半年都埋唔到岸」，在審視情況和國際建議後，基於人道理由豁免海員檢疫安排，但已要求海員來港前48小時檢疫並提供陰性證明。

運輸及房屋局局長陳帆則補充指，香港超過9成貨物經水路運送，如洗手液和糧油等，在公共衛生是前題下，水路運輪需要確保正常運作。

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記者：陳梓蔚