【新冠肺炎】本港今日新增145宗確診個案　再創單日新高

▲ 衞生防護中心公布，今日（27日）新增145宗確診個案。

本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，衞生防護中心公布，今日（27日）新增145宗確診個案，連續6日確診「破百」，亦創疫情以來單日新高。其中142宗屬本地感染；3宗是輸入個案。本地個案方面，約83宗與之前個案相關，59宗源頭不明。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理何婉霞交代最新情況。

3宗輸入個案包括一名由南韓轉機的人士、菲律賓返港的嬰兒和由印度返港的海員。至於本地個案方面，56宗是家居、朋友聚餐時感染，11宗是工作地點感染。

142宗本地感染個案，不少涉及多間食肆，包括維景酒店海港酒家、屯門中央廣場富臨酒家等，早前有7月12日船河派對群組亦多一人染疫。詳情即睇：【新冠肺炎】有確診者參加40人船河派對後染疫 海港及富臨食肆群組再有人染疫

此外，亦有再多2間院舍出現感染個案，詳情即睇：【新冠肺炎】再有2間院舍出現感染個案 涉扶康會潔康之家及東華三院寶鍾全英安老院

醫管局指，有3宗醫護人員分別初步確診和工時被列作緊密接觸者，詳情即睇：【新冠肺炎】3位醫護初步確診或被列緊密接觸者 涉威爾斯親王、沙田及屯門醫院

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衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。

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有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。



同時鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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記者：陳子謙